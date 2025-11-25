Ο Ιντρίσα Γκέιγ της Έβερτον αποβλήθηκε επειδή χτύπησε συμπαίκτη του και το Gazzetta σας θυμίζει ορισμένους επικούς καυγάδες μεταξύ παικτών της ίδιας ομάδας.

Παγκόσμιο viral έχει γίνει ο Ιντρίσα Γκέιγ της Έβερτον, μετά την παράλογη κίνησή του να χτυπήσει στο πρόσωπο με χαστούκι τον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ» (24/11, 0-1).

Ο Σενεγαλέζος πάντως απολογήθηκε μέσω μηνύματος στα social media, ζητώντας «συγγνώμη» προς άπαντες και η περίπτωσή του μας θύμισε ανάλογες του παρελθόντος, όπου δυο ποδοσφαιριστές με την ίδια φανέλα κόντεψαν να έρθουν στα χέρια.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν ο τσακωμός μεταξύ των δυο άσων της Τότεναμ, Ουγκό Γιορίς και Χέουν-Μιν Σον. Ο... καυγάς ξεκίνησε από το γήπεδο κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια, με τους ψυχραιμότερους να βάζουν «στοπ».

Ένα ακόμη πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα τον περασμένο Μάρτιο σε προπόνηση της Λίβερπουλ, όταν Μο Σαλάχ και Τρεντ-Αλεξάντερ Άρνολντ αφού αντάλλαξαν «γαλλικά», ήρθαν μέτωπο με μέτωπο, πριν οι συμπαίκτες του και κυρίως ο Έλιοτ τους χωρίσουν.

Ίσως ο πιο iconic τσακωμός μεταξύ συναθλητών. Πίσω στο 2005, οι Λι Μπόιερ και Κιεραν Ντάιερ της Νιουκάστλ κυριολεκτικά «τις έπαιξαν» κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, με τον διαιτητή βλέποντας αυτές τις εικόνες να μην έχει άλλη επιλογή από το να στείλει και τους δυο στα αποδυτήρια.

Σεπτέμβριος 2024 και στην προπόνηση της Άρσεναλ κοντεύει να επικρατήσει χάος, όταν οι Αλεξάντερ Λακαζέτ και Σέντρικ έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Γάλλος στράικερ μάλιστα πιάνει από τον λαιμό τον συμπαίκτη του, που φέρεται να του την είπε για ένα σκληρό μαρκάρισμα νωρίτερα.

Στη λίστα μας βρίσκεται και ένας «Έλληνας». Ο λόγος για τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, που πέρασε από τη χώρα μας για λογαριασμό των Άρη και Ολυμπιακού. Νωρίτερα και ενώ αγωνιζόταν με τη Φούλαμ, ο Γάλλος (με καταγωγή από Μαυριτανία) αντάλλαξε μερικά... άσχημα λόγια με τον συμπαίκτη του, Αλεξάντερ Μίτροβιτς για την εκτέλεση ενός πέναλτι, στο οποίο μάλιστα ο Καμαρά εν τέλει αστόχησε.