Ο μέσος της Έβερτον που έγινε viral για την... σφαλιάρα που έδωσε στον συμπαίκτη του Μάικλ Κιν, και οδήγησε στην αποβολή του, απολογήθηκε μέσω των social media.

Viral για τον πιο περίεργο και λάθος τρόπο έχει γίνει από το βράδυ της Δευτέρας (24/11) ο Ιντρίσα Γκέιγ της Έβερτον, στην αναμέτρηση της Premier League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο μέσος των «ζαχαρωτών» -μάλλον- εκνευρισμένος από μια κακή αμυντική προσπάθεια του συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν, τον πλησίασε, και, αφού του... έψαλλε ορισμένα «γαλλικά», του έριξε μια σφαλιάρα στο πρόσωπο. Φυσικά, είδε την κόκκινη κάρτα του ρέφερι, καθώς η βίαιη συμπεριφορά δεν κάνει διακρίσεις στον κανονισμό.

Παρόλα αυτά, η Έβερτον με έναν εξαιρετικό Πίκφορντ κατάφερε να φύγει με το διπλό (0-1), και ο Σενεγαλέζος χαφ αποφάσισε να απολογηθεί, μέσω μηνύματος στα social media.

Σε αυτό, αφού πρωτίστως ζήτησε «συγγνώμη» από τον Κιν, τόνισε πως ήταν μια πράξη που δεν αντικατοπτρίζει το ποιος είναι και, θα φροντίσει να μην επαναληφθεί.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τον συμπαίκτη μου Μάικλ Κιν. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την αντίδρασή μου.

Ζητώ επίσης συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό, τους οπαδούς και τον σύλλογο. Αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει ποιος είμαι ή τις αξίες που πρεσβεύω.

Τα συναισθήματα μπορεί να είναι έντονα, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί μια τέτοια συμπεριφορά. Θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί ποτέ».