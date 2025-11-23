Το ξέσπασμα του Ντίας για τη διαιτησία στη Premier League: «Πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια στις αποφάσεις τους»

Στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από τη Νιούκαστλ, ο Ρούμπεν Ντίας ξέσπασε κατα της διαιτησίας του αγώνα.

Η Νιούκαστλ υποδέχθηκε το Σάββατο (22/11) τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-1 με απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς τον Μπαρνς που πέτυχε «ντοπιέτα», με το δεύτερο γκολ του Άγγλου επιθετικού να σηκώνει «θύελλα» αντιδράσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο Ρούμπεν Ντίας, ο οποίος ήταν και ο σκόρερ για τους φιλοξενούμενους, σε δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαιτησία του αγώνα και τις λάθος αποφάσεις των αξιωματούχων, κυρίως στο δεύτερο γκολ του Μπαρνς, που σύμφωνα με τον ίδιο δεν έπρεπε να μετρήσει.

«Πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια στις αποφάσεις των διαιτητών και στο τι τελικά επιτρέπεται να κάνεις και τι όχι. Στο δεύτερο γκολ, ο Ντοναρούμα είναι στη θέση του και τον σπρώχνουν. Και δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Μου φάνηκε περίεργο που ήταν εκτός θέσης, οπότε αμέσως καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλλά κατάφερα να δω την επανεξέταση και ήταν ο Μπαρνς που τον έσπρωχνε μακριά από την εστία. Είμαστε επιλεκτικοί με συγκεκριμένες επαφές, αλλά επιτρέπεται μια τέτοια επαφή με τον τερματοφύλακα; Αν αυτός είναι ο κανόνας, εντάξει. Αλλά ας κάνουμε το ίδιο όλοι τότε. Παλιότερα, αυτό ήταν φάουλ. Τώρα προφανώς επιτρέπεται. Ο κόσμος θα πει ότι βρίσκω δικαιολογίες, αλλά δεν ισχύει. Η Νιούκαστλ ήταν καλύτερη και άξιζε τη νίκη. Όμως τους επιτράπηκε να σκοράρουν περισσότερες ευκαιρίες από εμάς. Το μόνο που λέω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίο κριτήριο», ανέφερε ο Πορτογάλος οπισθοφύλακας.

Πέρα από τον Ντιάς, αρκετα εκνευρισμένος μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού ήταν και ο προπονητης των «πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος με το σφύριγμα της λήξης «επιτέθηκε» στον κάμεραμαν του αγώνα.

Pep Guardiola clashed with a camera operator at full time after Manchester City's loss to Newcastle 😳 pic.twitter.com/LxTCvae39W — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 22, 2025

Ο λόγος για την αψιμαχία αυτή δεν έγινε ποτέ γνωστός με τον Καταλανό τεχνικό να απαντάει σε σχετική ερώτηση ότι: «Όχι, όχι (με τον Μπάροτ) δεν έγινε τίποτα, ήταν απλώς μία παρεξήγηση».

Μετά και από την χθεσινή της ήττα, η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 22 βαθμούς, στο -4 από τη πρωτοπόρο Άρσεναλ (που όμως έχει ένα ματς λιγότερο) και στο -1 από τη δεύτερη Τσέλσι.