Ο Σενεγαλέζος επιθετικός της Αλ Νασρ μίλησε σε εκπομπή του Ριο Φέρντιναντ και αποκάλυψε γιατί είχε πει «όχι» σε πρόταση του Λουίς Φαν Χάαλ να φορέσει τη φανέλα της Γιουνάιτεντ.

Έχει συνδέσει την καριέρα του με τη Λίβερπουλ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο (μόνο το...Community Shield του ξέφυγε) και πλέον, από το 2023, αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ, παρέα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Σαντιό Μανέ, ο Σενεγαλέζος επιθετικός που πέρασε αναμφίβολα τα καλύτερα χρόνια της -έως τώρα- καριέρας του στο «Άνφιλντ», μίλησε στην εκπομπή του Ριο Φέρντιναντ, ''Rio Ferdinand Presents'', κάνοντας μια σημαντική αποκάλυψη.

Πίσω στο 2016, οι ''Reds'' απέκτησαν τον Μανέ από τη Σαουθάμπτον, έναντι 41 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να περνάει 6 σεζόν στο Μερσεϊσάιντ, πριν αποχωρήσει για το Μόναχο και την Μπάγερν. Ωστόσο, η ιστορία θα μπορούσε να είχε γραφτεί αλλιώς, αν ο Λουίς Φαν Χάαλ ήταν πιο... πειστικός.

Ο 33χρονος αποκάλυψε πως είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ολλανδό τεχνικό, προκειμένου να μετακομίσει εκεί. Τότε, ήταν η περίοδος που οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν στο ρόστερ τους και συγκεκριμένα την επιθετική γραμμή τους Ρούνεϊ, Ντι Μαρία, Ντεπάι και Φαν Πέρσι. Επομένως, η -λογική- απορία του Μανέ ήταν πως θα... χωρούσε, που θα έπαιζε.

Η απάντηση του Φαν Χάαλ περισσότερο μπέρδεψε παρά έπεισε τον τότε στράικερ των «Αγίων», με αποτέλεσμα η μεταγραφή να μην προχωρήσει ποτέ. Μάλιστα, αντί του Μανέ, η Γιουνάιτεντ απέκτησε τον Άντονι Μαρσιάλ, ενώ ο Σενεγαλέζος είχε επαφές και με την Τότεναμ, όμως ούτε εκεί βγήκε «λευκός καπνός».

«Δεν ήμουν πεπεισμένος για την εξήγησή του. Μίλησα με τον προπονητή, αλλά μου είπε ότι θα παίξω αν είμαι καλός. Αλλά εκείνη την εποχή, εγώ δεν ήμουν έτοιμος, ήμουν νέος. Χρειαζόμουν ακόμα κάποιον να με βοηθήσει περισσότερο. Και ένα ή δύο χρόνια ακόμα για να γίνω αυτό που ήθελα να είμαι σαν παίκτης».