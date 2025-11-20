Σύμφωνα με ισπανικά και αγγλικά μέσα, οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν τον Γάλλο χαφ, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να απέρριψε πρόταση 90 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση στο κέντρο αναζητάει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ούτως ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και να αποκτήσει σταθερότητα στο παιχνίδι της, με αρκετά ονόματα εντός και εκτός Αγγλίας να έχουν ακουστεί στο ρεπορτάζ της.

Πιο πρόσφατο, αυτό του Ορελιέν Τσουαμενί, με τον Γάλλο μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης να μοιάζει ως ιδανική επιλογή των ανθρώπων των «κόκκινων διαβόλων», αφού τα χαρακτηριστικά του φαίνεται να ταιριάζουν σε αυτά που ψάχνει ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Πάντως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του «Fichajes», το οποίο επικαλέστηκε και το BBC Sport, η «βασίλισσα» φέρεται να αρνήθηκε πρόταση που αγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ για τον 25χρονο χαφ, η οποία για αποτελούνταν από 70 εκατ. ευρώ συν άλλα 20 σε μορφή μπόνους. Σημειώνεται δε πως η Γιουνάιτεντ δεν θα το βάλει κάτω και θα επανέλθει με νέα, βελτιωμένη προσφορά στον αγγλικό σύλλογο, όμως ο Τσουαμενί αποτελεί «βαρόμετρο» για τον Τσάμπι Αλόνσο.

Τη φετινή σεζόν ο Γάλλος μετράει 15 συμμετοχές με τους «μερένγκχες», ενώ χθες (19/11) επέστρεψε στις προπονήσεις της Ρεάλ, ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00).