Τσέλσι: Πάει για το... όνειρο με Βινίσιους!
«Βόμβα» μεγατόνων αναφορικά με το μέλλον του Βινίσιους Τζούνιορ έριξε το ισπανικό μέσο Fichajes. Ο Βραζιλιάνος, που δεν διάγει και τις καλύτερές του μέρες στη Μαδρίτη, όντας στα... σκοινιά με τον Τσάμπι Αλόνσο και πρωταγωνιστώντας σε αρνητικά περιστατικά - τελευταίο αυτό στην έδρα της Ράγιο- δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν.
Άλλωστε, -σχετικά- πρόσφατο δημοσίευμα της Bild ανέφερε πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποφασίσει να του βάλει πωλητήριο, ενόψει των επερχόμενων μεταγραφικών παραθύρων.
Και, μια ομάδα που θα μπορούσε να δώσει τα χρήματα που αξιώνουν οι «μερένγκχες», είναι η Τσέλσι. Όπως αποκάλυψε το Fichajes, οι «μπλε» του Λονδίνου προτίθενται να βγάλουν από τα ταμεία τους περί τα 150 εκατ. ευρώ, ούτως ώστε να πάρουν τον Βίνι στο «Στάμφορντ Μπρίτζ».
Σε περίπτωση που το παραπάνω ρεπορτάζ ευσταθεί, τότε ο 25χρονος θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι, η οποία θα φτιάξει μια... ονειρική επιθετική τριάδα made in Brazil, με τους Εστεβάο, Ζοάο Πέδρο και Βινίσιους.
🚨 Chelsea are ready to make Real Madrid’s Vinícius Júnior the costliest signing in their history, having indicated they plan to submit an offer approaching €150M [£132M].— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 15, 2025
If this happens, Chelsea could have a Brazilian front three of:
🔸 Vinícius Júnior
🔸 João Pedro
🔸… pic.twitter.com/1t4DDTQrHU
