Δημοσίευμα του Fichajes αναφέρει πως οι Λονδρέζοι προτίθενται να κάνουν δικό τους τον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Βόμβα» μεγατόνων αναφορικά με το μέλλον του Βινίσιους Τζούνιορ έριξε το ισπανικό μέσο Fichajes. Ο Βραζιλιάνος, που δεν διάγει και τις καλύτερές του μέρες στη Μαδρίτη, όντας στα... σκοινιά με τον Τσάμπι Αλόνσο και πρωταγωνιστώντας σε αρνητικά περιστατικά - τελευταίο αυτό στην έδρα της Ράγιο- δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν.

Άλλωστε, -σχετικά- πρόσφατο δημοσίευμα της Bild ανέφερε πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποφασίσει να του βάλει πωλητήριο, ενόψει των επερχόμενων μεταγραφικών παραθύρων.

Και, μια ομάδα που θα μπορούσε να δώσει τα χρήματα που αξιώνουν οι «μερένγκχες», είναι η Τσέλσι. Όπως αποκάλυψε το Fichajes, οι «μπλε» του Λονδίνου προτίθενται να βγάλουν από τα ταμεία τους περί τα 150 εκατ. ευρώ, ούτως ώστε να πάρουν τον Βίνι στο «Στάμφορντ Μπρίτζ».

Σε περίπτωση που το παραπάνω ρεπορτάζ ευσταθεί, τότε ο 25χρονος θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι, η οποία θα φτιάξει μια... ονειρική επιθετική τριάδα made in Brazil, με τους Εστεβάο, Ζοάο Πέδρο και Βινίσιους.