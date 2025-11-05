Ρεάλ Μαδρίτης: Βάζει πωλητήριο στον Βινίσιους, σύμφωνα με την Bild
Τι και αν έπαιζε στο «Άνφιλντ» με τη Λίβερπουλ, από την οποία ηττήθηκε με 1-0 (4/11), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Champions League. Η είδηση «βόμβα» για τη Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε από... Γερμανία μεριά, και αφορά τον Βινίσιους Τζούνιορ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης Bild, οι Μαδριλένοι φέρεται να έχουν πάρει την απόφαση να βάλουν πωλητήριο στον Βραζιλιάνο εξτρέμ, ενόψει της ερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου. Ο λόγος, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ είναι το πρόσφατο περιστατικό στο Clasico με την Μπαρτσελόνα (26/10), όταν κατά τη διάρκεια της αλλαγής του από τον Τσάμπι Αλόνσο, ο 25χρονος άρχισε να... ψέλνει «γαλλικά», με τους Ισπανούς μάλιστα να αναφέρουν πως είπε «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα!».
Το όλο θέμα πήρε τεράστια έκταση παγκοσμίως, καθώς μέχρι και ο Κάρλο Αντσελότι κλήθηκε να το σχολιάσει, ενώ φυσικά δημιούργησε «αναβρασμό» στα αποδυτήρια του συλλόγου. Και μπορεί ο Αλόνσο να στήριξε δημόσια τον παίκτη του, ωστόσο το ρεπορτάζ κάνει λόγο για ειλημμένη απόφαση του Φλορεντίνο Πέρεθ να πουλήσει τον «Βίνι».
Μοναδικό «αγκάθι», το γεγονός πως το τρέχον συμβόλαιό του λήγει το 2027. Οι άνθρωποι της «βασίλισσας» παρά τη -φερόμενη- απόφαση πώλησης, θέλουν να το ανανεώσουν, έτσι ώστε η τιμή του να μην παρουσιάσει πτώση. Τη δεδομένη στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 150 εκατ. ευρώ.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid have decided to sell 25-year-old Brazil forward Vinicius Jr next summer after his reaction to being substituted against Barcelona.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 5, 2025
(Source: Bild ) pic.twitter.com/N3LPN5CXKh
