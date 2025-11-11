Ο Βραζιλιάνος συνεχίζει τις... κακές συμπεριφορές, αφού αυτή τη φορά «την είπε» σε οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο και ειρωνεύτηκε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Η... στάση Βαγιέκας αποτέλεσε για ακόμη μια σεζόν εμπόδιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι πρωτοπόροι της La Liga έμειναν στο 0-0 με τη Ράγιο (9/11) και είδαν την Μπαρτσελόνα να επικρατεί στο Βίγκο με 2-4 της Θέλτα και να μειώνει στους 3 τη μεταξύ τους διαφορά.

Με τη διακοπή των Εθνικών ομάδων στο προσκήνιο, τα ισπανικά ΜΜΕ εστιάζουν στη «βασίλισσα», με τον Βινίσιους Τζούνιορ ξανά αρνητικό πρωταγωνιστή.

Ο Βραζιλιάνος, που στο Clasico της 26ης Οκτωβρίου είχε τραβήξει τα βλέμματα για τα... γαλλικά προς τον προπονητή του, την ώρα που γινόταν αλλαγή, έβγαλε για ακόμη μια φορά τον κακό του εαυτό.

Αρχικά, άνοιξε μίνι διάλογο με την εξέδρα, αφού φαίνεται να είπε στους οπαδούς της Ράγιο που του τα... έψελναν πως «Πληρώνετε ένα χρόνο για να με βλέπετε να παίζω!», ενώ στη συνέχεια παραπονέθηκε στον συμπαίκτη του, Ντιν Χάουσεν πως συνεχώς κάνει μακρινές μπαλιές.

Το... κερασάκι στην τούρτα όμως ήρθε αργότερα, όταν ο «Βίνι», εμφανώς δυσαρεστημένος από τις επιλογές του Τσάμπι Αλόνσο την ώρα των αλλαγών, μονολογούσε πως «Θεέ μου, είναι σαν να μη θέλουμε να νικήσουμε!», δείχνοντας πως το κλίμα στα αποδυτήρια των «μερένγκχες» δεν είναι το καλύτερο.