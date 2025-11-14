Για τον ψυχολογικό αντίκτυπο που προκάλεσε το... ναυάγιο της μεταγραφής του στην Μάντσεστερ Σίτι εξαιτίας των κατηγοριών για στοιχηματισμό αποκάλυψε ο Λούκας Πακετά.

Πίσω στο καλοκαίρι του 2023, η Μάντσεστερ Σίτι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήθελαν... διακαώς τον Λούκας Πακετά. Οι Citizens έστρωναν χρυσάφι στα πόδια του, αλλά και στα ταμεία της Γουέστ Χαμ φτάνοντας μάλιστα να προσφέρουν μέχρι και 100 εκατ. ευρώ για τον Βραζιλιάνο.

Ωστόσο, τα πράγματα στράβωσαν κι όχι μόνο αυτό, αλλά η ίδια η καριέρα του Πακετά πήγε να «τιναχτεί» στον αέρα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις κατηγορίες της Αγγλικής Ομοσπονδίας (FA) για παράνομο στοιχηματισμό από τις οποίες ο Βραζιλιάνος κινδύνευε έως και με δέκα χρόνια αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο εάν κρινόταν ένοχος.

Παρότι αυτό δεν έγινε και τελικά αθωώθηκε, ο Πακετά είχε χάσει την ευκαιρία για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, την μεταγραφή δηλαδή στην Σίτι. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στην «Globo Esporte», θα υπέγραφε την εβδομάδα που... άρχισαν οι έρευνες της FA, με το «ναυάγιο» που ακολούθησε να του στοιχίζει ψυχολογικά σε μεγάλο βαθμό.

«Όλοι γνωρίζουν ότι θα μπορούσα να είχα πάει στην Μάντσεστερ Σίτι. Πιθανότατα θα είχα υπογράψει την εβδομάδα που έλαβα την επιστολή από την FA... Επαγγελματικά μιλώντας, έχασα τη μεταγραφή και παράλληλα ένα άλμα στην καριέρα μου. Ψυχολογικά επηρεάστηκε πολύ από τον φόβο αυτής της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας για το μέλλον μου. Αλλά λόγω των συνθηκών και των ερευνών και του τρόπου που χειρίστηκε τα πάντα η Ομοσπονδία, δημιουργήθηκε φόβος», ανέφερε χαρακτηριστικά.