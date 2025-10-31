Πακετά: Η υπόθεσή του έκλεισε οριστικά, αλλά έλαβε επίπληξη γιατί δε συνεργάστηκε με τις Αρχές
Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, η υπόθεση του Λούκας Πακετά έκλεισε οριστικά, ωστόσο ο Βραζιλιάνος μέσος της Γουέστ Χαμ έλαβε προειδοποίηση για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Μία ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή διαπίστωσε δύο παραβάσεις του Κανονισμού F3 της FA, καθώς ο Πακετά δεν απάντησε πλήρως σε ερωτήσεις και δεν παρείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας για υποτιθέμενες παραβάσεις στοιχηματικών κανόνων. Σημειώνεται ότι ο παίκτης δήλωσε επανειλημμένα ότι δε θα έκανε κανένα σχόλιο σε δύο ανακρίσεις που του έγιναν.
Η επιτροπή εξέτασε και την επιβολή προστίμου, αλλά αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμο, καθώς ο Πακετά ενήργησε σύμφωνα με τις συμβουλές των δικηγόρων του, δεν είχε νομική εκπαίδευση και περιορισμένη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, κρίθηκε ότι είχε χάσει οικονομικά από πιθανή μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι και είχε υποστεί ψυχολογική πίεση από την έρευνα αυτή.
Εάν οι κατηγορίες που του αποδίδονταν είχαν αποδειχθεί, η καριέρα του θα είχε σίγουρα τελειώσει επειδή η υπόθεσή του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και θα μπορούσε να οδηγήσει στον δια βίου αποκλεισμό του από το ποδόσφαιρο.
An independent Regulatory Commission has sanctioned Lucas Paqueta with “a reprimand and a warning” for two proven instances of failing to comply during The FA’s investigation into alleged gambling rules breaches.— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 31, 2025
It’s noted Paqueta repeatedly gave “no comment” answers in two… pic.twitter.com/TJGqxtgc8z
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.