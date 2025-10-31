Η υπόθεση του Πακέτα για τις στημένες κίτρινες έκλεισε οριστικά, με τον ίδιο να αθωώνεται αλλά να λαμβάνει προειδοποίηση λόγω περιορισμένης συνεργασίας στην έρευνα.

Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, η υπόθεση του Λούκας Πακετά έκλεισε οριστικά, ωστόσο ο Βραζιλιάνος μέσος της Γουέστ Χαμ έλαβε προειδοποίηση για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Μία ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή διαπίστωσε δύο παραβάσεις του Κανονισμού F3 της FA, καθώς ο Πακετά δεν απάντησε πλήρως σε ερωτήσεις και δεν παρείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας για υποτιθέμενες παραβάσεις στοιχηματικών κανόνων. Σημειώνεται ότι ο παίκτης δήλωσε επανειλημμένα ότι δε θα έκανε κανένα σχόλιο σε δύο ανακρίσεις που του έγιναν.

Η επιτροπή εξέτασε και την επιβολή προστίμου, αλλά αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμο, καθώς ο Πακετά ενήργησε σύμφωνα με τις συμβουλές των δικηγόρων του, δεν είχε νομική εκπαίδευση και περιορισμένη κατανόηση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, κρίθηκε ότι είχε χάσει οικονομικά από πιθανή μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι και είχε υποστεί ψυχολογική πίεση από την έρευνα αυτή.

Εάν οι κατηγορίες που του αποδίδονταν είχαν αποδειχθεί, η καριέρα του θα είχε σίγουρα τελειώσει επειδή η υπόθεσή του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και θα μπορούσε να οδηγήσει στον δια βίου αποκλεισμό του από το ποδόσφαιρο.