Όπως έκανε γνωστό η αγγλική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου ο Λούκας Πακετά της Γουέστ Χαμ κατηγορείται για παραβάσεις που αφορούν τον στοιχηματισμό.

Μετά τον Σάντρο Τονάλι ακόμα ένας σταρ της Premier League τίθεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για παραβάσεις της FA που αφορούν στοιχηματισμό. Ο λόγος για τον διεθνή Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό της Γουέστ Χαμ, Λούκας Πακετά, ο οποίος κατηγορείται επίσημα από την αγγλική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου πως επιδίωξε να πάρει σκόπιμα κίτρινη κάρτα σε τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τον Νοέμβριο του 2022 έως και τον Αύγουστο του 2023, για στοιχηματικούς λόγους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Πακετά κατηγορείται πως έλαβε εσκεμμένα κίτρινη κάρτα σε παιχνίδια με Λέστερ, Άστον Βίλα, Λιντς και Μπόρνμουθ «προκειμένου ένα ή περισσότερα άτομα να επωφεληθούν από το στοίχημα».

🚨🇧🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Lucas Paquetá (26) charged by English FA with misconduct in relation to alleged breaches of FA Rules E5 and F3...⁰ ⁰FA Statement: "It’s alleged that he directly sought to influence the progress, conduct, or any other aspect of, or occurrence in these… pic.twitter.com/PMyeS4paDv