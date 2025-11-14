Όσκαρ: Διαγνώστηκε με πρόβλημα λιποθυμίας, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση ότι ο Όσκαρ, ο πρώην αστέρας της Τσέλσι, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνηση με την Σάο Πάολο την περασμένη Τρίτη (11/11).
Όπως έκανε γνωστό η Σάο Πάολο με επίσημη ανακοίνωσή της, ο 34χρονος Βραζιλιάνος παραμένει νοσηλευόμενος σε καρδιολογική μονάδα, ενώ η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.
Ο Όσκαρ διαγνώστηκε με πρόβλημα λιποθυμίας και πιο συγκεκριμνένα με αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή που αποτελεί την πιο συχνή αιτία λιποθυμίας και προκαλείται από απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Όσκαρ έχασε τις αισθήσεις του κάνοντας ποδήλατο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και στη συνέχεια έμεινε αναίσθητος για δύο λεπτά προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.
Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/1HMItGlK4u— São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 13, 2025
Former Chelsea midfielder Oscar has been diagnosed with a fainting issue and remains hospitalised while undergoing further tests.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 14, 2025
The 34-year-old, who currently plays for Brazilian club Sao Paulo, was admitted to hospital on Tuesday and he has now been diagnosed with vasovagal… pic.twitter.com/LrMHruXyX8
