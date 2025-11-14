Όσκαρ: Διαγνώστηκε με πρόβλημα λιποθυμίας, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Στο νοσοκομείο παραμένει μετά την κατάρρευσή του σε προπόνηση ο Όσκαρ, ο οποίος διαγνώστηκε με πρόβλημα λιποθυμίας και αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση ότι ο Όσκαρ, ο πρώην αστέρας της Τσέλσι, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνηση με την Σάο Πάολο την περασμένη Τρίτη (11/11).

Όπως έκανε γνωστό η Σάο Πάολο με επίσημη ανακοίνωσή της, ο 34χρονος Βραζιλιάνος παραμένει νοσηλευόμενος σε καρδιολογική μονάδα, ενώ η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

ΟΣΚΑΡ

Ο Όσκαρ διαγνώστηκε με πρόβλημα λιποθυμίας και πιο συγκεκριμνένα με αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή που αποτελεί την πιο συχνή αιτία λιποθυμίας και προκαλείται από απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Όσκαρ έχασε τις αισθήσεις του κάνοντας ποδήλατο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και στη συνέχεια έμεινε αναίσθητος για δύο λεπτά προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.

