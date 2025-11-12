Σοκ: Κατέρρευσε σε προπόνηση ο άλλοτε άσος της Τσέλσι, Όσκαρ

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εργομετρικών της Σάο Πάολο.

Σοκ έχει προκληθεί στη Βραζιλία αλλά και γενικότερα τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με την είδηση πως ο άλλοτε άσος της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, Όσκαρ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εργομετρικών ασκήσεων της ομάδας του Ερνάν Κρέσπο.

Σύμφωνα με τα μέσα της χώρας, ο 34χρονος που μόλις είχε επιστρέψει στη δράση μετά από τραυματισμό στην πλάτη, έχασε τις αισθήσεις του ενώ έκανε ποδήλατο στο προπονητικό κέντρο για ιατρικούς λόγους, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω από αυτό.

Οι πηγές αναφέρουν πως έμεινε αναίσθητος για δυο λεπτά, και, έπειτα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Einstein Israelita του Σάο Πάολο για περαιτέρω εξετάσεις. Εκεί, οι ιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ενώ διαγνώστηκε πως πάσχει από καρδιακά προβλήματα.

Όπως ενημέρωσε ο σύλλογος, ο Όσκαρ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω παρακολούθηση, ενώ αυτή η εξέλιξη δεν αποκλείεται να βάλει τέλος στην καριέρα του.