Viral έγινε ο Ριτσάρλισον που για ακόμη μια φορά πανηγύρισε έξαλλα γκολ στο 90' βγάζοντας τη φανέλα του, πριν το... μετανιώσει αμέσως μετά.

Δεν τον... θέλει τον Ριτσάρλισον, ο οποίος λογικά θα το ξανασκεφτεί την επόμενη φορά που θα αποφασίσει να πανηγυρίσει βγάζοντας τη φανέλα του.

Τον Ιανουάριου του 2023, ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Τότεναμ έγινε viral όταν ισοφάρισε απέναντι στη Λίβερπουλ (3-3) στις καθυστερήσεις και πανηγύρισε έξαλλα, βγάζοντας τη φανέλα του και κάνοντας επιβλητικό knee slide στο «Άνφιλντ». Μόνο και μόνο ωστόσο, για να δει τους Reds να σκοράρουν στην αμέσως επόμενη φάση με τον Ντιόγκο Ζότα και να παίρνουν τη δραματική νίκη (4-3).

Richarlison has done it again pic.twitter.com/fi62vMuQYi November 8, 2025

Ακριβώς το ίδιο πράγμα έπαθε ο Ριτσάρλισον και κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτή τη φορά στο Βόρειο Λονδίνο πίστεψε πως έδωσε το τρίποντο στις καθυστερήσεις τους Spurs και πάλι πανηγύρισε ημίγυμνος, γλιστρώντας στο χορτάρι.

Αλλά και πάλι η Τότεναμ δέχθηκε γκολ αμέσως μετά, από τον Ντε Λιχτ, και ο έξαλλος πανηγυρισμός τού... βγήκε ξινός! Εφιαλτικό το deja vu αν μη τι άλλο για τον Βραζιλιάνο, που αν είναι λίγο προληπτικός, πιθανότατα θα μείνει... κύριος, ντυμένος την επόμενη φορά που θα πετύχει κάποιο σημαντικό γκολ στις καθυστερήσεις.