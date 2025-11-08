Δίχως νικητή η ματσάρα στο Λονδίνο, με την Γιουνάιτεντ να ισοφαρίζει την Τότεναμ στο 90+6' (2-2) με τον Ντε Λιχτ παίρνοντας τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η Τότεναμ υποδέχθηκε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League με τις δύο ομάδες να παραμένουν στην ισοπαλία (2-2) σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση και συγκινήσεις.

Οι δύο ομάδες μπήκαν καθώς νωθρές στο γήπεδο με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς να έρχεται στο 22' με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Κούνια να χάνει τεράστια ευκαιρία να βάλει τη μπάλα στα δίχτυα, αφού δεν μπόρεσε να στοχεύσει σωστά σε κενή εστία. Δέκα λεπτά αργότερα όμως στο 32΄ο Μπουμό με κεφαλιά, μετά την εξαιρετική ασίστ του Ντιαλό, ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Από εκείνο το σημείο και μετά η Τότεναμ ανέβασε τους ρυθμούς της χωρίς όμως να μπορέσει να δημιουργήσει μία καθαρή ευκαιρία και να απειλήσει την εστία του Λάμενς, με τη παρουσία του Βέλγου τερματοφύλακα στο πρώτο μισό να μην είναι απαραίτητη.

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου η Τότεναμ μπήκε πιο δυναμικά στον αγώνα. Μέχρι το 60' είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να φέρει το ματς στα ίσα με τον Λάμενς να κάνει δύο σημαντικές αποκρούσεις και να κρατάει ανέπαφη την εστία του. Μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα των κόκκινων διαβόλων έχασε ο αρχηγός Μπρούνο Φερνάντες που αστόχησε εξ επαφής και έστειλε τη μπάλα πολλά μέτρα άουτ. Η «αντεπίθεση» για τους γηπεδούχος ξεκίνησε στο 84' όταν ο Τελ, μετά από εξαιρετική πάσα του Ουντότζι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και αρχικά ισοφάρισε. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ριτσάρλισον με κεφαλιά έκανε το 2-1 από την εύστοχη εκτέλεση κόρνερ του Οντομπέρ. Ο Ντε Λιχτ όμως ήταν εκείνος που αναδείχθηκε ο ήρωας της αναμέτρησης αφού στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους και έγραψε το τελικό 2-2.

Μετά την αναμέτρηση αυτή οι δύο ομάδες παρέμειναν στην ισοβαθμία με 18 βαθμούς η κάθε μία. Η Τότεναμ ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση και η Γιουνάιτεντ στην 7η.

Τότεναμ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Πόρο (67' Ουντότζι), Ρομέρο, Φαν Ντε Βεν, Σπενς, Παλίνια (79΄ Μπεντανκούρ), Σαρ, Τζόνσον, Σίμονς (79. Τελ) , Ριτσάρλισον, Κόλο Μουανί (46' Ντομπερ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Λάμενς, Ντε Λιχτ, Μαγκουάιρ, Σο, Μαζράουι, Κασεμίρο, Μπρόυνο Φερνάντες, Ντόργκου, Ντιαλό, Κούνια, Μπουμό