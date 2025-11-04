Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ενδιαφέρεται για τον Βίτορ Ρόκε και η Μπαρτσελόνα «τρίβει» τα χέρια της
Στα 20 του χρόνια έχει ήδη κάνει το «άλμα» από τη Βραζιλία στην Ευρώπη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, η οποία τον απέκτησε έναντι 30 εκατ. ευρώ και τον... χρησιμοποίησε 16 φορές (2 γκολ) πριν τον στείλει δανεικό στην Ανδαλουσία και την Μπέτις.
Εκεί, πραγματοποίησε 33 εμφανίσεις με 7 γκολ και 2 ασίστ, «αναγκάζοντας» την Παλμέιρας να τον επαναπατρίσει τον Ιανουάριο (2025), πληρώνοντας στους Καταλανούς κοντά στα 26 εκατ. ευρώ. Πλέον, υπό τις οδηγίες του Άμπελ Φερέιρα έχει αναγεννηθεί για τα καλά, μετρώντας 17 γκολ και 5 ασίστ στο πρωτάθλημα Βραζιλίας και το Copa Liberadores, όπου η ομάδα του θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Φλαμένγκο.
Τα παραπάνω δεν περνούν απαρατήρητα από τους... Ευρωπαίους, καθώς αρκετοί σύλλογοι έχουν έρθει σε επαφή με το μάνατζερ του Ρόκε, θέλοντας να μάθουν πόσο κοστολογείται, ώστε να τον πάρουν πίσω στη Γηραιά Ήπειρο. Ένας εξ' αυτών φέρεται να είναι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που αν και βρισκόμαστε στο Νοέμβρη, δεν έχει βρει επιθετική ισορροπία και... ψάχνεται, ενώ τον κοιτάζουν και οι Τσέλσι, Γουέστ Χαμ.
Δημοσίευμα της Sport αναφέρει πως η Παλμέιρας περιμένει να δεχθεί πρόταση ύψους 50 εκατ. ευρώ για τον 20χρονο στράικερ, εξέλιξη που κάνει τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα να χαμογελούν. Ο λόγος; Οι πρωταθλητές Ισπανίας διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%, κάτι που σημαίνει πως αν ο Ρόκε πωληθεί με αυτό το ποσό (σσ 50 εκατ. ευρώ), θα λάβουν 10 εκατ. ευρώ, μια «οικονομική ένεση» στα... άδεια ταμεία τους.
«Αυτές τις μέρες λαμβάνουμε ένα κύμα κλήσεων από ευρωπαϊκούς συλλόγους, κυρίως από την Premier League και ιταλικούς συλλόγους. Τηλεφωνούν για να ρωτήσουν για την τιμή και τους όρους, αλλά βρισκόμαστε στη μέση της σεζόν», ήταν τα λόγια του Αντρέ Κάρι, με τον πελάτη του να βρίσκεται και στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τα φιλικά της Βραζιλίας με Σενεγάλη (15/11) και Τυνησία (18/11).
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United are closely following Vitor Roque and could make a €50M offer for the Brazilian striker.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 4, 2025
Barcelona still own 20% of his rights — meaning a potential €10M windfall if the transfer happens.
(Source: @sport) pic.twitter.com/EjTc7RydDg
