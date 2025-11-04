Ο Γκάρι Νέβιλ τα «έχωσε» σε μεταγραφή της Γιουνάιτεντ: «Για 76 εκατ. ευρώ περιμένεις περισσότερα»

Ο πρώην αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» και νυν τηλεσχολιαστής, άσκησε «σκληρή» κριτική σε ποδοσφαιριστή που απέκτησε το καλοκαίρι η Γιουνάιτεντ, λέγοντας πως απέχει πολύ από τους υπόλοιπους που αποκτήθηκαν.

Η εσωστρέφεια, η γκρίνια και η κριτική δε σταματούν να περιτριγυρίζουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι, όπως λόγου χάρη μια ήττα ή γκέλα.

Το brand name και η δυναμική του συλλόγου ωστόσο δε συνάδουν με την εικόνα των τελευταίων χρόνων στο χορτάρι και την απουσία από τη διεκδίκηση σημαντικών τίτλων, δηλαδή πρωταθλήματος και Champions League. Και φυσικά σε αυτό ευθύνη δεν έχουν μόνο οι προπονητές, αλλά και οι παίκτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γκάρι Νέβιλ, γνωστός για το γεγονός πως δεν «μασάει» τα λόγια του, «έκραξε» μια από τις καλοκαιρινές μεταγραφές της Γιουνάιτεντ. Ο άλλοτε άσος του κλαμπ και νυν τηλεσχολιαστής, κριτίκαρε αυστηρά τον Μπέντζαμιν Σέσκο, καθώς ο Σλοβένος μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιολογήσει τα 76.5 εκατ. ευρώ που πλήρωσε ο σύλλογος στη Λειψία για να τον αποκτήσει.

Ο 22χρονος στράικερ έχει μόλις 2 γκολ (και μια ασίστ) σε 11 συμμετοχές με τη νέα του ομάδα, κάτι που δεν αρέσει στον Νέβιλ. «Είναι πολύ μακριά σε σύγκριση με τους άλλους επιθετικούς που έφερε η Γιουνάιτεντ, όπως ο Κούνια και ο Μπουμό», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, εξήγησε πως «Φαίνεται αμήχανος, η επαφή του με την μπάλα δεν ήταν καλή. Για τόσα χρήματα που δόθηκαν, ναι, είναι νέος και ακόμα προσαρμόζεται, αλλά θέλεις να δεις κάτι περισσότερο.»