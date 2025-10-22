Λίβερπουλ: Σεμένιο, ο εκλεκτός για αντί-Σαλάχ
Δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο της καριέρας του στο Λίβερπουλ ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος έχει ξεκινήσει «μουδιασμένα» την τρέχουσα σεζόν, με 3 γκολ και 3 ασίστ σε 11 παιχνίδια, νούμερα «φτωχά» για την δική του κλάση.
Φυσικά, η κριτική ήδη έχει αρχίσει να γίνεται σκληρή για τον «Φαραώ», με αρκετούς φιλάθλους και δημοσιογράφους των ''Reds'' να γράφουν πως ο σύλλογος πρέπει να κινηθεί σχετικά άμεσα για την αντικατάστασή του. Και όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο -πρέπει να- συμβαίνει και στα ενδότερα του συλλόγου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, το οποίο μοιράστηκε και το Sky Sports, η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει βάλει στο «μάτι» την περίπτωση του Αντουάν Σεμένιο, ενός από τα πιο ''hot'' ονόματα στην Premier League. Ο Γκανέζος εξτρέμ της Μπόρνμουθ πραγματικά ξεχωρίζει μέχρι στιγμής, με 6 γκολ και 3 ασίστ σε 9 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα, που ξέρει καλά πως αργά ή γρήγορα θα τον χάσει.
Όπως αναφέρεται, η τιμή του είναι κοντά στα 86 εκατ. ευρώ, ωστόσο διαφορετικές πηγές γράφουν πως υπάρχει διαφορετική ρήτρα αποδέσμευσης για τον Ιανουάριο και το καλοκαίρι του 2026. Πάντως, το κοινό στοιχείο είναι πως η Λίβερπουλ πρόκειται να κινηθεί άμεσα για να τον υπογράψει.
Liverpool want to sign £75m rated Antoine Semenyo as a potential replacement for Mohamed Salah, via the Independent 🔴
Man United are interested in a loan move for Real Madrid forward Endrick, according to the Sun 🇧🇷 pic.twitter.com/fy4DRdTO8a— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 22, 2025
