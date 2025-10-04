Αντουάν Σεμένιο: Το πιο ''hot'' όνομα στην Premier League

Η Μπόρνμουθ πήρε ακόμη μια νίκη στη φετινή Premier League και φυσικά αυτή είχε τη σφραγίδα του Αντουάν Σεμένιο που... οργιάζει!

Ότι και αν συμβεί μέχρι το φινάλε στην 7η αγωνιστική της Premier League, ένα είναι δεδομένο: πως η Μπόρνμουθ του Άντονι Ιραόλα θα πάει στη διακοπή των Εθνικών ομάδων ούσα στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα!

Τα «κεράσια» επικράτησαν με 3-1 της Φούλαμ το βράδυ της Παρασκευής (3/10) και πρωταγωνιστής ήταν ο... συνήθης ύποπτος τον τελευταίο -αρκετό- καιρό, ο Αντουάν Σεμένιο.

Στα 25 του χρόνια ο Κονγκολέζος μεσοεπιθετικός είναι τη δεδομένη στιγμή το πιο «καυτό» όνομα που κυκλοφορεί στο Νησί, έχοντας συνδεθεί με τους κορυφαίους συλλόγους, όπως η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι και η Τότεναμ.

Ο Σεμένιο πραγματικά «οργιάζει» την τρέχουσα σεζόν, έχοντας ήδη 6 γκολ και 3 ασίστ στα 7 πρώτα παιχνίδια της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Η συνεισφορά του στο παιχνίδι του Ιραόλα είναι τεράστια, καθώς δεν είναι μόνο η εκτέλεση ή το να μοιράζει γκολ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ταχύτατο, που γνωρίζει καλά πως να διασπάσει μια άμυνα είτε στο ένας με έναν είτε με μια πάσα «κλειδί». Βέβαια, το γεγονός πως από τον περασμένο Μάϊο μέχρι και σήμερα, είναι ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ (12) από οποιονδήποτε άλλον στην Premier League, ανεβάζει κι άλλο την αξία του.

12 - Since the start of May, Bournemouth’s Antoine Semenyo has been directly involved in more goals than any other player in the Premier League (12 – eight goals, four assists). Star. pic.twitter.com/LDEPRUhBmR — OptaJoe (@OptaJoe) October 3, 2025

Η Μπόρνμουθ τον κοστολογεί στα 80 εκατ.ευρώ, έχοντας μάλιστα ανανεώσει τη συνεργασία της μαζί του έως το 2030. Όσο για τον ίδιο; Κλείνει τα αυτιά του σε οποιαδήποτε φήμη και το μόνο που κοιτάζει είναι το γήπεδο, εκεί όπου οδηγεί την ομάδα του σε ιστορικά... υψηλά!