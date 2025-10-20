Ο Γκάρι Νέβιλ βρέθηκε στο στόχαστρο μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Λίβερπουλ, όταν προέβλεψε ζωντανά το γκολ του Μαγκουάιρ και ξέσπασε σε πανηγυρισμούς on air.

Ο Γκάρι Νέβιλ βρέθηκε στο επίκεντρο μίας έντονης συζήτησης στα social, μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 επί της Λίβερπουλ, με αφορμή τον σχολιασμό του στο νικητήριο γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ.

Ο πρώην αρχηγός των Κόκκινων Διαβόλων προέβλεψε, λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεση του κόρνερ, ότι η άλλοτε ομάδα του θα πετύχει ακόμη ένα τέρμα, λέγοντας χαρακτηριστικά στον αέρα: «Ίσως να ακούγεται τρελό... αλλά νομίζω πως θα υπάρξει κι άλλο γκολ για τη Γιουνάιτεντ».

Gary Neville commentary...

"Maybe this is daft thinking...but I do think there's another goal for United"



Upsteps Harry Maguire pic.twitter.com/mFdSf75x2l October 19, 2025

Πράγματι, λίγο αργότερα, ο Μαγκουάιρ πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους και βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, χαρίζοντας τη νίκη στη Γιουνάιτεντ και προκαλώντας τους ξέφρενους πανηγυρισμούς τόσο των υπολοίπων παικτών, όσο και του ίδιου του Νέβιλ, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του. Οι τηλεθεατές του Sky Sports, ωστόσο, έσπευσαν να τον κατακεραυνώσουν στο «Χ».

Πολλοί κατηγόρησαν τον Νέβιλ ότι ξεπέρασε τα όρια του αντικειμενικού σχολιασμού αφήνοντας το δέσιμο που διατηρεί με την άλλοτε ομάδα του να επηρεάσει τη στάση του on air.