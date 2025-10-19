Με «χρυσό» σκόρερ τον Μαγκουάιρ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσπασε το αρνητικό σερί της στο «Άνφιλντ» (2-1) και βύθισε στον προβληματισμό τη Λίβερπουλ, υποχρεώνοντάς τη στην τέταρτη σερί ήττα και αφήνοντάς τη στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Κάθε εφιάλτης έχει ένα τέλος! Και σε αυτόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» το έβαλε ο Χάρι Μαγκουάιρ. Ο Άγγλος στόπερ έκανε τη διαφορά για τους Κόκκινους Διαβόλους και με γκολ στο φινάλε τούς χάρισε την πρώτη τους νίκη μέσα στο «σπίτι» της Λίβερπουλ από τον Ιανουάριο του 2016. Ταυτόχρονα χτύπησε ακόμα περισσότερα καμπανάκια στην... ξεχαρβαλωμένη μηχανή του Άρνε Σλοτ, που υπέστη την τέταρτη διαδοχική της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις και έμεινε στο -4 από την κορυφή της Premier League και την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Με την καλή εμφάνιση και το σπουδαίο τρίποντο, η Γιουνάιτεντ... σφήνωσε ξανά στο Top-10 και σκαρφάλωσε στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Ο Μπουμό... πάγωσε το «Άνφιλντ», «βροχή» οι φάσεις

Δεν θα μπορούσε να σκηνοθετήσει καλύτερο μπάσιμο στο ματς για τους φιλοξενούμενους ούτε ο ίδιος ο Αμορίμ. Μόλις στα... 63 δευτερόλεπτα, ο Ντιαλό πέρασε την κάθετη στον Μπουμό κι αυτός με άψογο μονοκόμματο τελείωμα με το δεξί εκτέλεσε τον Μαμαρντασβίλι για να «παγώσει» το «Άνφιλντ» από νωρίς. Η Λίβερπουλ ξεπέρασε το αρχικό της σοκ και συνήλθε, συμβάλλοντας κι αυτή σε ένα ημίχρονο με πολλές και μεγάλεις φάσεις.

Ο Χάκπο στο 21' είδε το πλασέ του να σταματάει στο δοκάρι του Λάμενς και τρία λεπτά το τελείωμα του Μπρούνο Φερνάντες από την καρδιά της περιοχής έξυσε το δοκάρι της Λίβερπουλ. Γεμάτοι αυτοπεποίθηση οι Κόκκινοι Διάβολοι απείλησαν ξανά στο 27' και στο 28' με Μάουντ και Μπουμό και στη συνέχεια κράτησαν δις την ανάσα τους.

Στο 32' η σέντρα του Χάκπο κόντρα στον Μπρούνο Φερνάντες και κατέληξε ξανά στο - ίδιο - δοκάρι και τρία λεπτά μετά ο Λάμενς με σπουδαία επέμβαση είπε «όχι» στο τετ α τετ με τον Ίσακ μετά την εξαιρετική κάθετη πάσα του Κονατέ.

Τελευταίος χαμογέλασε ο Μαγκουάιρ

Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ βγήκαν από τα αποδυτήρια με σαφή κοστούμια για το δεύτερο μέρος. Οι Κόκκινοι Διάβολοι υιοθέτησαν πιο συντηρητική προσέγγιση και οι Reds ανέβασαν στροφές αναζητώντας την ισοφάριση. Ωστόσο τίποτα δεν έδειχνε να πηγαίνει με το μέρος της. Στο 50' ο Χάκπο - και πάλι - είδε το εξαιρετικό του σουτ να τραντάζει το κάθετο δοκάρι και στο 65' ο Σαλάχ, παρ'ότι είχε άπλετο χώρο και χρόνο, εκτέλεσε άσχημα και άστοχα από την καρδιά της περιοχής.

Με όλα της τα επιθετικά όπλα πια στο γήπεδο και συνύπαρξη των Ίσακ, Εκιτικέ, Βιρτς, Σαλάχ και Χάκπο πια, η Πρωταθλήτρια όλο και ανέβαζε στροφές και το γκολ... μύριζε. Εν τέλει ήρθε στο 78ο λεπτό, όταν ο Χάκπο σε κενή εστία δεν... μπορούσε να βρει δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από τη σέντρα-σουτ του Κιέζα.

Η μέχρι τότε παθητική Γιουνάιτεντ ωστόσο, αφυπνίστηκε και βρήκε τον τρόπο να ανακτήσει ό,τι κρατούσε στα χέρια της για ώρα. Στο 84ο λεπτό μετά από απομάκρυνση σε κόρνερ, ο Μπρούνο Φερνάντες έβγαλε τρομερή σέντρα στην περιοχή και ο Χάρι Μαγκουάιρ νίκησε τους πάντες στον αέρα για να καρφώσει με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα της Λίβερπουλ και να χαρίσει στους Κόκκινους Διαβόλους το μεγάλο τρίποντο.