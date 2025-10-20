Αμορίμ: «H μεγαλύτερη νίκη της καριέρας μου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Στο πρόσωπο του Πορτογάλου τεχνικού ήταν εμφανής η χαρά του για τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Λίβερπουλ, ενώ παράλληλα αποκάλυψε και γιατί άφησε στον πάγκο τον Σέσκο.

Μετά από 9 χρόνια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Άνφιλντ», φτάνοντας στην 2η σερί νίκη της στην Premier League, με το 1-2 απέναντι στην «αιώνια» αντίπαλό της.

Από την άλλη, η Λίβερπουλ έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που είχε να συμβεί από το 2016 και την εποχή Μπρέντναν Ρότζερς, δείχνοντας «χτυπητές» αδυναμίες.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, στις δηλώσεις του μετά το ματς, ήταν πανευτυχής από τη νίκη των Κόκκινων Διαβόλων και από τη συνολική προσπάθεια των παικτών του, ενώ αποκάλυψε και τον λόγο που άφησε στον πάγκο τον Μπέντζαμιν Σέσκο, επιλέγοντας τον Ματέους Κούνια.

«Η μεγαλύτερη νίκη μου»

«Ναι, είναι πολύ σημαντικό, να κερδίζουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Είναι σημαντικό, η νίκη εδώ, τι σημαίνει για τους οπαδούς μας. Δεν θα έλεγα ότι είναι μαγικό, αλλά είναι πολύ καλό, τους δίνει κάποια ενθάρρυνση και ειδικά για την ομάδα, η οποία συνειδητοποιεί ότι, μερικές φορές ακόμα και όταν δεν παίζουμε τόσο καλά, μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι και πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό και σε άλλα παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτούς, αλλά αύριο είναι προπόνηση και θα σκεφτούμε το επόμενο».

«Νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας μου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η σημερινή μέρα σημαίνει πολλά, αλλά αύριο δεν θα σημαίνει πολλά. Είναι τρεις βαθμοί και είναι μια καλή νίκη. Παλέψαμε για κάθε μπάλα, χάσαμε την ψυχραιμία μας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το πνεύμα ήταν εκεί και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν έχουμε πνεύμα, μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Ήταν μια καλή μέρα και τώρα ανησυχώ για την Μπράιτον. Θα το απολαύσω, αλλά ας επικεντρωθούμε στην Μπράιτον. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε το μέλλον», ξεκαθαρίζοντας ότι ήταν η μεγαλύτερη νίκη του στον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων.

Ο λόγος που έμεινε στον πάγκο ο Σέσκο

Μια κίνηση που προκάλεσε απορία, ήταν και η επιλογή του Πορτογάλου να ξεκινήσει τον Ματέους Κούνια στην κορυφή, έναντι του Μπέντζαμιν Σέσκο. Ο Σλοβένος στράικερ, που αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή της ομάδας φέτος, δεν έχει ξεκινήσει και με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν, ωστόσο η απουσία του από την αρχική εντεκάδα, έγινε λόγος συζήτησης.

Ο Αμορίμ έλυσε το... ερωτηματικό, εξηγώντας πως το δίδυμο των στόπερ της Λίβερπουλ, Φαν Ντάικ και Κονατέ τα πάει... περίφημα στο «ψηλό» παιχνίδι, επομένως ήθελε να τους... αιφνιδιάσει, χρησιμοποιώντας τον Βραζιλιάνο και βάζοντάς τους σε... μπελάδες.