Ο Ρούμπεν Αμορίμ μπόρεσε να πανηγυρίσει δύο σερί νίκες στην Premier League για πρώτη φορά στη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο viral ακούρευτος οπαδός βλέπει... φως στο τούνελ.

Του πήρε σχεδόν έναν χρόνο αλλά τα κατάφερε ο Ρούμπεν Αμορίμ. Και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Πορτογάλος κόουτς οδήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο μεγάλο «διπλό» στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ (2-1) και για πρώτη φορά στον καιρό του στην ομάδα πανηγύρισε δύο διαδοχικές νίκες στην Premier League! Η προηγούμενη είχε έρθει πριν τη διακοπή με αντίπαλο τη Σάντερλαντ.

Φυσικά, όλοι οι οπαδοί των Κόκκινων Διαβόλων το καταχάρηκαν, αλλά υπάρχει κάποιος που έχει κι έναν παραπάνω λόγο να χαμογελά. Ο λόγος για τον - περίφημο πια - Φρανκ Άιλετ. Ο συγκεκριμένος κύριος πριν από 379 ημέρες «ορκίστηκε» να μην κουρευτεί ξανά, μέχρι η Γιουνάιτεντ να πετύχει πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον βλέπει φως στο τούνελ, αφού έφτασε στο δεύτερο σκαλοπάτι του στοιχήματός του και αρχίζει να ελπίζει. Βέβαια, η ομάδα του Αμορίμ δεν έχει και πολύ εύκολο πρόγραμμα, αφού στις τρεις επόμενες αγωνιστικές στην Premier League θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ» και τις Νότιγχαμ και Τότεναμ εκτός έδρας.