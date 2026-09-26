Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Προστασία» των παικτών στον Κάρικ
Το ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φετινή σεζόν κάθε άλλο παρά ιδανικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Με μόλις πέντε βαθμούς στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Premier League, μια απογοητευτική 12η θέση στο βαθμολογικό πίνακα και έναν πρόωρο αποκλεισμό από το League Cup έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους.
Η πρόσφατη εντός έδρας ήττα με 3-2 από την Μπράιτον, μάλιστα με ανατροπή, λειτούργησε ως το κερασάκι στην τούρτα, φέρνοντας τον Μάικλ Κάρικ στο επίκεντρο κριτικής. Ωστόσο το κλίμα στα αποδυτήρια των «Κόκκινων Διαβόλων» παραμένει συσπειρωμένο γύρω από τον Άγγλο τεχνικό. Οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ όχι μόνο δεν αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του, αλλά υψώνουν ουσιαστικά μια αόρατη «ασπίδα προστασίας» γύρω του.
Επικρατεί η παραδοχή πως οι ευθύνες για την κακή αγωνιστική εικόνα δεν βαραίνουν αποκλειστικά την τεχνική ηγεσία, αλλά σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους τους παίκτες, οι οποίοι γνωρίζουν πως αν δεν αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και δεν βγάλουν την απαιτούμενη αντίδραση.
Η στήριξη των παικτών στον προπονητή τους είναι το πρώτο βήμα, όμως τώρα καλούνται να μετατρέψουν αυτή την αλληλεγγύη σε βαθμούς και εμφανίσεις, πριν η πίεση γίνει μη αναστρέψιμη.
🚨 Michael Carrick retains the FULL backing of the Manchester United dressing room despite the club’s poor start to the season.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 26, 2026
United’s players are understood to accept they must also shoulder a significant share of the blame for the disappointing results.
(Source:… pic.twitter.com/B12TPGuTxu
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