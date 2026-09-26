Στηρίζουν απόλυτα τον Μάικλ Κάρικ οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρά το αρνητικό ξεκίνημα στη σεζόν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Το ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φετινή σεζόν κάθε άλλο παρά ιδανικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Με μόλις πέντε βαθμούς στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Premier League, μια απογοητευτική 12η θέση στο βαθμολογικό πίνακα και έναν πρόωρο αποκλεισμό από το League Cup έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους.

Η πρόσφατη εντός έδρας ήττα με 3-2 από την Μπράιτον, μάλιστα με ανατροπή, λειτούργησε ως το κερασάκι στην τούρτα, φέρνοντας τον Μάικλ Κάρικ στο επίκεντρο κριτικής. Ωστόσο το κλίμα στα αποδυτήρια των «Κόκκινων Διαβόλων» παραμένει συσπειρωμένο γύρω από τον Άγγλο τεχνικό. Οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ όχι μόνο δεν αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του, αλλά υψώνουν ουσιαστικά μια αόρατη «ασπίδα προστασίας» γύρω του.

Επικρατεί η παραδοχή πως οι ευθύνες για την κακή αγωνιστική εικόνα δεν βαραίνουν αποκλειστικά την τεχνική ηγεσία, αλλά σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους τους παίκτες, οι οποίοι γνωρίζουν πως αν δεν αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και δεν βγάλουν την απαιτούμενη αντίδραση.

Η στήριξη των παικτών στον προπονητή τους είναι το πρώτο βήμα, όμως τώρα καλούνται να μετατρέψουν αυτή την αλληλεγγύη σε βαθμούς και εμφανίσεις, πριν η πίεση γίνει μη αναστρέψιμη.