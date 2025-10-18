Μπράιτον: Στον πάγκο Κωστούλας και Τζίμας για το ματς με τη Νιούκαστλ
Με τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα στον πάγκο θα παραταχθεί η Μπράιτον στην εντος έδρας αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ για την 8η «στροφή» της Premier League.
Όσον αφορά τον πρώτο, μετρά τρεις συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ για τον Κωστούλα είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται στον πάγκο των «Γλάρων».
TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to take on @NUFC this afternoon. 👀 pic.twitter.com/3itixyGIZN— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 18, 2025
Να θυμίσουμε πως η ομάδα του Φαμπιάν Χίρτζελερ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη διαχείρισή τους, βρίσκεται στη 11η θέση της Premier League με συγκομιδή 9 βαθμών.
