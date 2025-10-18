Μετάνιωσε ο Πεπ: «Θα ήθελα να είχα τον Άλβαρες τώρα»

Ο Καταλανός τεχνικός παραδέχθηκε πως θα ήθελε πολύ να έχει υπό τις οδηγίες του τον επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο αντιλαμβάνεται πλήρως τον λόγο για τον οποίο αποχώρησε από τη Σίτι.

Το καλοκαίρι του 2024, ο Χούλιαν Άλβαρες αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι, με προορισμό τη Μαδρίτη και την Ατλέτικο (έναντι 75 εκατ. ευρώ), αναζητώντας περισσότερα αγωνιστικά λεπτά και πιο σημαντικό ρόλο μέσα στο γήπεδο, από αυτόν που είχε στους «πολίτες».

Στο σήμερα, ο Αργεντίνος στράικερ έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της ομάδας του Τσόλο Σιμεόνε, έχοντας ήδη 7 γκολ και 4 ασίστ σε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο τον ξεχωρίζει μέχρι στιγμής την τρέχουσα σεζόν, τοποθετώντας τον μάλιστα στη μεταγραφική λίστα της Μπαρτσελόνα, καθώς αρέσει πολύ στον πρόεδρο, Τζοάν Λαπόρτα.

Τα παραπάνω κλήθηκε να σχολιάσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Καταλανό τεχνικό να παραδέχεται πως θα ήθελε πολύ να τον έχει υπό τις οδηγίες του τώρα, ωστόσο αντιλαμβάνεται πλήρως το γεγονός ότι ο Άλβαρες ήθελε να έχει πιο ενεργό ρόλο.

💙🇦🇷 Pep Guardiola: “Julián Álvarez is top. That's why now he's at one of the best clubs in the world, Atleti, playing for a top class manager, players, performing unbelievably”.



“Maybe I'd love to have him… but I understand why he left”. pic.twitter.com/1JK5CAvaf6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2025

«Τη χρονιά του τρεμπλ, θυμάστε τους παίκτες που άφησα στον πάγκο; Τον Λαπόρτ, έναν απίστευτο κεντρικό αμυντικό και βασικό για την εθνική ομάδα, τον Χούλιαν (Άλβαρες) και άλλους που θα ήθελα πολύ να έχω τώρα, αλλά ήθελαν να παίξουν περισσότερο και έφυγαν.

«Ο Χούλιαν έπρεπε να ανταγωνιστεί τον Έρλινγκ (Χάαλαντ), κάτι που ήταν ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Είναι τώρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, την Ατλέτικο Μαδρίτης, με έναν προπονητή και συμπαίκτες παγκόσμιας κλάσης, και αποδίδει απίστευτα καλά».