Οι Καταλανοί ετοιμάζουν τη «μετά Λεβαντόφσκι» εποχή και ο στράικερ της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ο νούμερο ένα στόχος της διοίκησης Λαπόρτα για το καλοκαίρι του 2026.

Έλαμψε κυριολεκτικά στο Derby Madrileno του Σαββάτου (27/9), σκοράροντας δις και υπογράφοντας τη μεγάλη σε έκταση και σημασία νίκη της Ατλέτικο επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 5-2 στο «Μετροπολιτάνο». Ο Χούλιαν Άλβαρες, που «αποτελεί τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχουμε», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Ντιέγκο Σιμεόνε, βρίσκεται στα «ραντάρ» της Μπαρτσελόνα.

Μπορεί ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να συνεχίζει ακάθεκτος το σκοράρισμα, φτάνοντας μάλιστα τα 700 γκολ καριέρας την Κυριακή (28/9), ωστόσο οι Καταλανοί ήδη ετοιμάζονται για τη διάδοχη κατάσταση, μιας και ο Πολωνός έχει ήδη πατήσει τα 37 χρόνια ζωής. Και, σύμφωνα με τη Sport, ο άσος των «ροχιμπλάνκος» είναι η πρώτη τους επιλογή. Ο Άλβαρες αρέσει πολύ στον Τζοάν Λαπόρτα, ενώ θεωρείται ιδανικός και από το προπονητικό τιμ του συλλόγου.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Άλβαρες έχει δηλώσει ανοιχτά πως του αρέσει το στυλ της Μπαρτσελόνα, την οποία παρακολουθούσε «στενά» όταν αγωνιζόταν εκεί ο Λιονέλ Μέσι. Ωστόσο, η περίπτωσή του είναι δύσκολη, καθώς στο συμβόλαιό του, διάρκειας έως το 2030, υπάρχει ρήτρα 500 εκατ. ευρώ! Με την ομάδα της Μαδρίτης να μην έχει οικονομικές δυσκολίες, το δημοσίευμα αναφέρει πως δύσκολα οι απαιτήσεις θα πέσουν κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

🚨 𝐑𝐔𝐌𝐎𝐑: Julián Álvarez is Barcelona’s number 1️⃣ transfer target next summer, per Catalan newspaper Sport 🗞️



Atlético, however, have no intention of letting him go. He has a 📝 until 2030 & a €500M release clause. 🚫 pic.twitter.com/sQ8v4MfVd0 — 433 (@433) September 29, 2025

Παράλληλα, υπάρχει στο... τραπέζι και η περίπτωση του Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον ατζέντη του οποίου η Μπάρτσα διαθέτει εξαιρετικές σχέσεις.