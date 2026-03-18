Γκουαρδιόλα και Ρούντιγκερ πήγαν να... αρπαχτούν μετά το τέλος του Σίτι - Ρεάλ, με τον Καταλανό κόουτς να ειρωνεύεται τον παίκτη της Βασίλισσας.

Πανηγυρική πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στους «8» του Champions League, με τους Μερένγκες να αποκλείουν τη Σίτι από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για τρίτη σερί χρονιά.

Πολλά τα νεύρα ακόμα και μετά το τέλος του ματς στο «Έτιχαντ», με μια φαινομενικά τυπική χειραψία ανάμεσα στον Γκουαρδιόλα και τον Ρούντιγκερ να εξελίσσεται σε αφορμή για καυγά ανάμεσά τους.

Καθώς ο προπονητής των Citizens χαιρετούσε έναν έναν τους παίκτες της Βασίλισσας, παραλίγο να τσακωθεί με τον Γερμανό αμυντικό την ώρα που έδωσαν τα χέρια. Η χειραψία τους μετατράπηκε σε ένα παρατεταμένο τετ α τετ, το οποίο κατέληξε σχεδόν σε αντιπαράθεση. Χρειάστηκε να επέμβουν οι Νέιθαν Άκε και Άλβαρο Αρμπελόα για να τους χωρίσουν και να μην αυξηθεί περισσότερο η ένταση.

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν αντίδραση του Πεπ ύστερα, καθώς έστειλε ένα ειρωνικό φιλί στον παίκτη της Ρεάλ την ώρα που απομακρυνόταν.

