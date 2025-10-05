Πεπ Γκουαρδιόλα, ο ταχύτερος όλων! Ο Καταλανός τεχνικός έφτασε τις 250 νίκες στην Premier League γρηγορότερα από κάθε άλλον, ξεπερνώντας τους θρύλους Φέργκιουσον και Βενγκέρ.

Επί δικής του εποχής η Μάντσεστερ Σίτι έστησε τη δική της «μοναρχία» στην Premier League. Της έστεψε πρωταθλήτρια έξι φορές σε εννιά χρόνια, της έδωσε το πρωτάθλημα τέσσερις συνεχόμενες φορές για να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ του παρελθόντος. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι το πρόσωπο πίσω από τη σύγχρονη εκδοχή της Σίτι, ακόμα κι αν οι τελευταίες σεζόν δεν είναι στα ίδια στάνταρ με τις προηγούμενες.

Οι νίκες όμως συνεχίζουν να έρχονται. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώσπου κανείς άλλος προπονητής δεν έχει επαναλάβει στο παρελθόν. Με το τρίποντο που πήρε η Σίτι στην έδρα της Μπρέντφορντ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε συνολικά τις 250 νίκες στην Premier League και το πέτυχε ταχύτερα από κάθε άλλον στην ιστορία.

Ο Καταλανός προπονητής χρειάστηκε μόλις 349 αγώνες για να πιάσει το ορόσημο, αφήνοντας πολύ πίσω του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που είχε φτάσει τις 250 νίκες μετά από 404 ματς στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ελάχιστα πιο πίσω και ο θρυλικός Αρσέν Βενγκέρ της Άρσεναλ που το είχε μετύχει σε 423 ματς στην τεχνική ηγεσία των Gunners.