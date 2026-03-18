Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε δηλώσεις του, μετά τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκάλυψε την ομάδα που τον έχει δυσκολέψει περισσότερο στη καριέρα του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης τα κατάφερε χθες (17/03) και στο «Etihad», καθώς επικράτησε της Μάντσεστερ Σίτι με 1-2, στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα της φάσης των «16» του Champions League και με συνολικό σκορ 5-1, «σφράγισε» το εισιτήριο της για τα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των γηπεδούχων, Πεπ Γκουαρδιόλα, αναφέρθηκε στον οδυνηρό αποκλεισμό της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε και στην μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, που όπως τόνισε δεν είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως λανθασμένα πιστεύουν οι δημοσιογράφοι, αλλά η Λίβερπουλ και ο Γιούργκεν Κλοπ.

«Όχι, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα, ο Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, το ξεχνάς συνέχεια. Δεν συνειδητοποιείς πώς ήταν να αντιμετωπίζεις τη Λίβερπουλ».

«Αυτοί οι αγώνες ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μάθηση για όλη την ομάδα, επειδή παίξαμε εναντίον μιας ομάδας που, σε αντίθεση με εμάς που δεν ήμασταν σε αυτή τη διοργάνωση πριν από 12 ή 13 χρόνια, είχε ήδη αυτή την εμπειρία. Κέρδιζαν αυτούς τους αγώνες μερικές φορές, η Ρεάλ Μαδρίτης μας κέρδιζε, κερδίσαμε μερικούς, είχαμε επίσης σπουδαίες στιγμές».

-Periodista: "¿Ha sido el Real Madrid el mayor desafío de tu carrera en el Manchester City?



"No. El Liverpool de Klopp. Estábais en España, no sabéis lo que fue eso. El Real Madrid… Nos han eliminado más, tenemos números parecidos, pero saben cómo hemos jugado". pic.twitter.com/j6ds7MXJmb March 17, 2026

Τέλος, ο Καταλανός τεχνικός αναφέρθηκε και στο μέλλον του στους «Πολίτες», τονίζοντας πως το συμβόλαιο του έχει ισχύ μέχρι το 2027 και θα το τηρήσει.

«Α, τώρα όλοι μάλλον θέλουν να με απολύσουν, σωστά; Μια μέρα θα έρθω εδώ και θα πω "αντίο, παιδιά", αλλά αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Το συμβόλαιό μου εδώ ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Το μέλλον αυτής της ομάδας θα είναι λαμπρό, θα επιστρέψουμε στο Champions League την επόμενη σεζόν».

Η Μάντσεστερ Σίτι, μπορεί να αποκλείστηκε από το Champions League, όμως θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει ένα τρόπαιο την Κυριακή (22/03), όταν θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στον τελικό του League Cup στο «Γουέμπλεϊ».