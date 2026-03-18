Δείτε όσα έγιναν στις πρώτες ρεβάνς για τους «16» του Champions League.

Το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Champions League έφτασε στο τέλος του, με Παρί Σεν Ζερμέν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης να κλειδώνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η Σπόρτινγκ έκανε μια τεράστια ανατροπή ενάντια στην Μπόντο/Γκλιμτ, νικώντας 5-0 στην παράταση ενώ, οι Κανονιέρηδες με τους Ράις και Έζε να σκοράρουν καθάρισαν την υπόθεση πρόκριση με το τελικό 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Η Παρί πλαισίωσε την κυριαρχική της πρώτη εμφάνιση, με ένα εμφατικό 3-0 κόντρα στη Τσέλσι στο Λονδίνο, την ώρα που η Ρεάλ απέκλειε ξανά τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα με 2-1. Τα Λιοντάρια θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ στους «8», ενώ η Ρεάλ και η Παρί θα περιμένουν την έκβαση των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να μάθουν τους αντιπάλους τους.