Αμορίμ: «Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μας πάρει να φτάσουμε στο επίπεδο της Λίβερπουλ»

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε στα media ενόψει του Κυριακάτικου ντέρμπι (19/10, 18:30) στο «Άνφιλντ», λέγοντας πως η ομάδα του μπορεί να κερδίσει κάθε αντίπαλο, αλλά δεν ξέρει πόσο διάστημα θα χρειαστεί για να φτάσει στο επίπεδο των ''Reds''.

Το σπουδαιότερο ντέρμπι του Αγγλικού ποδοσφαίρου πλησιάζει, καθώς το απόγευμα της Κυριακής (19/10, 18:30) στο «Άνφιλντ», Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον και για τις δυο πλευρές, αφού από τη μια η ομάδα του Άρνε Σλοτ προέρχεται από δυο σερί ήττες (με το ίδιο σκορ, 2-1, από Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας), από την άλλη οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν επιτέλους να δείξουν «σφυγμό», να παρουσιαστούν καλοί και ανταγωνιστικοί και να κάνουν μια νίκη που θα προκαλέσει «θόρυβο» στο Νησί.

Φυσικά, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ρούμπεν Αμορίμ, καθώς τα σενάρια για πιθανή απόλυσή του δεν παύουν να υφίστανται το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος, σε δηλώσεις του ενόψει του αγώνα τόνισε για ακόμη μια φορά πως έχει την πλήρη στήριξη του Τζιμ Ράτκλιφ και της διοίκησης. Πέραν αυτού όμως, φρόντισε να δώσει και μια ενδιαφέρουσα ατάκα, που προκάλεσε... ποικιλία αντιδράσεων.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε πως η ομάδα του είναι ικανή να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, ωστόσο δεν γνωρίζει πόσος καιρός θα χρειαστεί έτσι ώστε να φτάσει στα επίπεδα της... αιώνιας αντιπάλου, Λίβερπουλ.

🗣 Amorim on Liverpool vs United: "Sometimes things change really fast but when you see the history of both clubs, you can see one club can have bad runs. We can win any game, if we think about winning the next game, we can win the game. If we are to be the same level as… pic.twitter.com/jjwimlImyD October 17, 2025

«Μερικές φορές τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα, αλλά όταν βλέπεις την ιστορία και των δύο ομάδων, μπορείς να καταλάβεις ότι η μία ομάδα μπορεί να έχει κακές επιδόσεις. Μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι, αν σκεφτούμε απλώς το επόμενο παιχνίδι, τότε μπορούμε να κερδίσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τη Λίβερπουλ στο μέλλον, δεν ξέρω πόσο καιρό θα χρειαστεί».