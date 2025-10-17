Ξεκάθαρος ως προς την στήριξη που λαμβάνει από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ εμφανίστηκε ο Ρούμπεν Αμορίμ που έχει στο πλευρό του τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο παρά τον θόρυβο γύρω από το όνομά του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ δεν είναι ακριβώς το αποτέλεσμα που οι οπαδοί της ομάδας περίμεναν, όταν ο Πορτογάλος τεχνικός προσλήφθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Παρ' όλα αυτά, το πλάνο που υπάρχει πίσω από τον πρώην προπονητή της Σπόρτινγκ είναι ξεκάθαρο.

Στήριξη και υπομονή, αυτή είναι η τοποθέτηση του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ όσον αφορά το μέλλον του Αμορίμ, ο οποίος ουκ ολίγες φορές έχει έρθει αντιμέτωπος με σκληρή κριτική. Η θέση του φυσικά παραμένει ανασφαλής, παρά το σχέδιο των τριών χρόνων που φαίνεται να υπάρχει από πλευράς Γιουνάιτεντ και την εμπιστοσύνη που δείχνει προς το πρόσωπό του.

Ερωτηθείς σχετικά με την στήριξη που λαμβάνει από τον Ράτκλιφ, ο Αμορίμ υπογράμμισε ότι νιώθει αφενός καλά για την εμπιστοσύνη του Βρετανού δισεκατομμυριούχου, από την άλλη ωστόσο υπάρχει και μία παγίδα.

«Μου το λέει συνέχεια, μερικές φορές στέλνοντάς μου μήνυμα μετά τους αγώνες. Όλοι ξέρουμε όμως ότι το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί έτσι. Το πιο σημαντικό είναι το επόμενο παιχνίδι, γι' αυτό δεν μπορείς να ελέγξεις την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο!

🚨 Rúben Amorim on support from Sir Jim Ratcliffe: “Yes, he tells me all the time… sometimes with a message. The most important thing is the next game”.



Την στήριξη την αισθάνομαι κάθε μέρα. Η πίεση που ασκώ στην ομάδα ή στον εαυτό μου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που μου ασκούν εκείνοι. Ξέρω ότι θα πάρω χρόνο, αλλά δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι.

Νομίζω ότι βοηθάει τους φιλάθλους μας να καταλάβουν ότι η διοίκηση ξέρει πως θα χρειαστεί χρόνος. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι έχουμε καιρό να διορθώσουμε τα πράγματα, αλλά είναι κάτι που δεν το θέλω», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος τεχνικός. Θυμίζουμε ότι την Κυριακή (19/10, 18:30) Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ κοντράρονται στο ντέρμπι της αγωνιστικής στο «Άνφιλντ», σε ένα κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.