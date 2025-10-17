Αμορίμ και Γιουνάιτεντ: Το μοτίβο μίας μπερδεμένης σχέσης

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για το πόσο «μπερδεμένη» είναι σε όλα τα επίπεδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα αρνητικά σερί, που έχει κόντρα στη Λίβερπουλ.

Πλησιάζει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ο Ρούμπεν Αμορίμ ανέλαβε τη Γιουνάιτεντ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πορτογάλος είχε ζητήσει να ολοκληρώσει τη σεζόν στη Σπόρτινγκ και να υπογράψει το καλοκαίρι, όμως η διοίκηση των «κόκκινων διάβολων» τον πίεσε: ή τώρα ή ποτέ. Εκείνος τελικά υποχώρησε και, πλέον, η ομάδα του Μάντσεστερ μοιάζει πιο μπερδεμένη από ποτέ. Σε όλα τα επίπεδα.

Ο Ράτκλιφ ήθελε, από την πρώτη στιγμή που επένδυσε, να αλλάξει την κουλτούρα του συλλόγου, που θεωρούσε ότι έχει «βαλτώσει» και είχε σοβαρές επιπτώσεις και στα αποτελέσματα (αγωνιστικά και οικονομικά). Τα λάθη ήταν ήδη πολλά. Βρήκε, για παράδειγμα, έναν «σύμβουλο γλώσσας του σώματος» με ετήσια αμοιβή 175 χιλιάδων λιρών, που βοηθούσε τους παίκτες να καταλάβουν τις εκφράσεις του προσώπου των αντιπάλων τους στη διαδικασία των πέναλτι. Ήταν μία από τις εισηγήσεις του Τεν Χαγκ, μία υπόθεση που και ο ίδιος ο νέος επενδυτής χειρίστηκε λανθασμένα…

Ο Ομάρ Μπεράντα, λοιπόν, είχε έρθει από τη Σίτι ως CEO, ενώ τον ακολούθησε ο Τζέισον Γουίλκοξ από τη Σαουθάμπτον ως τεχνικός διευθυντής. Αμφότεροι ήταν παρόντες στην πρώτη συνάντηση με τον Αμορίμ τον Μάιο του 2024, όταν μετά το τέλος της ο Γουίλκοξ εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο ένας τόσο δογματικός προπονητής μπορεί να πετύχει στη Γιουνάιτεντ. Αυτός, άλλωστε, ήταν ο λόγος που η Λίβερπουλ είχε ήδη απορρίψει τον Αμορίμ ως αντικαταστάτη του Κλοπ, όπως αποκάλυψε ο Άλεξ Κρουκ στο talkSPORT.

Εκείνη την περίοδο ο Μπεράντα ήταν εκείνος που πίεσε και τελικά έπεισε τον Ράτκλιφ ότι ο Αμορίμ είναι ο κατάλληλος. Μία λίστα που είχε συντάξει ο Νταν Άσγουορθ, που αποχώρησε λίγο μετά την αλλαγή στη διοίκηση, και είχε ονόματα όπως εκείνα των Έντι Χάου, Μάρκο Σίλβα και Γκρέιαμ Πότερ δεν ενθουσίαζε το νέο «αφεντικό», κάτι που ο CEO εκμεταλλεύτηκε, για να παρουσιάσει το δικό του πλάνο, που θα οδηγούσε τον σύλλογο στη νέα εποχή και θα κέρδισε πόντους στη δομή του συλλόγου.

Ο Ματ Χάργκριβς είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις για τις μεταγραφές από το 2023, ενώ εκείνος που κάνει τις επαφές με τους ατζέντηδες είναι ο Κρίστοφερ Βίβελ. Ο δεύτερος συμμετέχει πιο ενεργά και στη χάραξη στρατηγικής. Το δύσκολο έργο της αναδιοργάνωσης του ρόστερ, καλύπτοντας τις ανάγκες του Αμορίμ, έχει πέσει πάνω τους. Στόχος τους να βρουν τέτοια προφίλ, που να ενταχθούν άμεσα στο 3-4-2-1, αλλά να μπορούν να προσαρμοστούν και στις ανάγκες κάποιου άλλου συστήματος, όταν οι «συνθήκες το επιτρέψουν», όπως έχει πει ο Πορτογάλος τεχνικός μετά την πίεση και την κριτική που έχει δεχθεί.

Αυτό το πλάνο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Και μέχρι τώρα δεν δείχνει καθόλου επιτυχημένο. Ήδη από το πρώτο διάστημα της συνεργασίας τους έχουν υπάρξει αρκετές επισκέψεις… πανικού του Ράτκλιφ στo Carrington. Άλλες για να λυθεί το πρόβλημα με τους τραυματισμούς, με τη δημιουργία της περίφημης «regeneration task force», άλλες για να βρεθούν λύσεις με τα αρνητικά αποτελέσματα, άλλες για να αποφευχθεί μία (ακόμα μεγαλύτερη) κρίση. Καμιά τους στο τέλος δεν έχει φέρει αποτελέσματα και όλες οι κινήσεις δείχνουν απλά σπασμωδικές.

5 - 50% of Ruben Amorim's Premier League victories have come against newly promoted clubs (5/10), the highest ratio of any manager to win 10+ games. His win ratio against non-promoted clubs is just 18%, and Man Utd don't face another promoted club until January. Trusted. pic.twitter.com/KXXcNa44A8 — OptaJoe (@OptaJoe) October 9, 2025

Και αρκετές φορές ο Αμορίμ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον πάγκο: είτε ευθέως είτε με υπονοούμενα. «Μου αρέσει πολύ ο Ρούμπεν», θα πει ο Ράτκλιφ πριν το τέλος της προηγούμενης σεζόν. «Κάθε φορά που πηγαίνω στο προπονητικό κέντρο, μιλάω μαζί του. Καθόμαστε να πιούμε έναν καφέ και του λέω που πηγαίνουν στραβά τα πράγματα. Η απάντηση του είναι “f*** off”. Τον πάω». Και πριν λίγες ημέρες σε podcast των Times αποκάλυψε ότι «ο Ρούμπεν πρέπει να δείξει ότι είναι καλός προπονητής μέσα στα επόμενα 3 χρόνια». Πριν αναφερθεί στις δυσκολίες που είχε συναντήσει ο Αρτέτα στο πρώτο του διάστημα στην Άρσεναλ.

Ένας παραλληλισμός όντως με κάποια κοινά στοιχεία, αλλά και με τεράστιες διαφορές. Στην εποχή του Ράτκλιφ η Γιουνάιτεντ δίνει μεγάλο βάρος στα δεδομένα, έχοντας προσλάβει τον Μάικλ Σανσόνι γι’ αυτόν τον τομέα, έστω κι αν η προηγούμενη δουλειά του ήταν στη Formula 1. Στο Athletic πριν λίγες ημέρες εμφανίστηκε ένα άρθρο για το πόσο βελτιωμένοι είναι οι αριθμοί της Γιουνάιτεντ επί των ημερών του Αμορίμ σε σχέση με του Τεν Χαγκ. Είναι κάτι που η Γιουνάιτεντ, πλέον, λαμβάνει σοβαρά υπόψη, καθώς είναι το μοναδικό πράγμα που προσφέρει αυτό που τόσο απελπισμένα όλοι θα ήθελαν να έχουν στο Μάντσεστερ: ελπίδα.

Την ίδια στιγμή, ο Αμορίμ βρίσκεται στην τελευταία θέση οποιασδήποτε λίστας με προπονητές των «κόκκινων διάβολων» με 10+ παιχνίδια. Ήταν στο τιμόνι της χειρότερης σεζόν από το 1974 για τη Γιουνάιτεντ (πέρυσι), έχει υποστεί αρκετές ταπεινωτικές ήττες, όπως εκείνη από την Γκρίμσμπι στο Λιγκ Καπ και έχει τις λιγότερες νίκες (με μεγάλη διαφορά από τον επόμενο). Ο Τζέιμς Ντάκερ της Telegraph είχε αποκαλύψει ότι σε περίπτωση νέας ήττας κόντρα στη Σάντερλαντ πριν τη διακοπή, το ενδεχόμενο απόλυσης του Πορτογάλου θα ήταν πιο κοντά από ποτέ. «Κερδίζουμε, παίρνουμε ελπίδα και βλέπουμε για το επόμενο παιχνίδι. Πάντα ισχύει αυτό και γι’ αυτό δεν χρειάζομαι πολύ χρόνο. Αυτό που με απασχολεί μόνο είναι το επόμενο παιχνίδι», έλεγε πριν το τελευταίο ματς ο Πορτογάλος.

Senne Lammens Vs Sunderland:



95% passing Accuracy

4 saves

30/37 long balls

12 recoveries

1 clean sheet pic.twitter.com/H3L1XX0xB1 — 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐚'𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫 (@CantonasCoIIar) October 4, 2025

Τελικά, η Γιουνάιτεντ ακολούθησε διαφορετική τακτική, με τον Λάμενς να δίνει και διαφορετικές επιλογές με μακρινές μπαλιές από την εστία. Η νίκη του δίνει ακόμα δύο παιχνίδια, για να δείξει κάτι καλύτερο: ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, που δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα. Και τώρα έρχεται το ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ, την οποία έχει κερδίσει μόλις 1 φορά στα 14 τελευταία τους ματς για την Premier League (2-1 στο Old Trafford τον Αύγουστο του 2022) και πιο πρόσφατα έφυγε με νίκη από το Anfield τον Ιανουάριο του 2016 με τον Φαν Χάαλ στον πάγκο (0-1). Ναι μεν και η ομάδα του Σλοτ έχει τα δικά της προβλήματα και δείχνει επίσης μπερδεμένη, προερχόμενη από σερί ήττες (3 έχει να υποστεί από το 2021), αλλά θα αντιμετωπίσει μία Γιουνάιτεντ, που δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 8 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα και κινδυνεύει με το χειρότερο σερί από το 1989…

«Πάντα λέω το ίδιο πράγμα: θα εξελιχθούμε. Θα αλλάξουμε σύστημα, αλλά δεν είναι ένα τυπικό σύστημα. Κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος, για να πας από το ένα σύστημα στο άλλο. Αυτό κάνω. Απλά προσπαθώ να προπονήσω την ομάδα με τον τρόπο που εγώ βλέπω το ποδόσφαιρο», λέει ο Αμορίμ, που ακόμα ψάχνει διαδοχικές νίκες στην καριέρα του στην Premier League. Η μετάβαση θα γίνει όπως το επιλέξει εκείνος, όταν το επιλέξει εκείνος. Με τους δικούς του όρους. Στο τέλος, έχουμε έναν προπονητή που λατρεύει τόσο την ιδέα του, ώστε να μην δείχνει καμία διάθεση να αλλάξει, και μία διοίκηση που λατρεύει το να μην παραδεχθεί ότι έχει κάνει ξανά λάθος, όπως συνέβη στην περίπτωση του Τεν Χαγκ. Όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν σύλλογο, που προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε πολύ μικρό διάστημα χωρίς να ξέρει τον τρόπο, και δείχνει πιο μπερδεμένος από ποτέ…