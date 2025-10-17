Μπορεί η θέση του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ να τρίζει επικίνδυνα, ωστόσο ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται χρόνο για να φέρει στον ίσιο δρόμο και στις επιτυχίες την ομάδα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ χρειάζεται να πάρει μπρος για να «ξεκολλήσει» από την χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας που έχει «βουλιάξει». Παράλληλα, ο Άγγελος Ποστέκογλου χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Τσέλσι (18/10, 14:30), για να κοπάσει την κριτική γύρω από το όνομά του.

Ο Ποστέκογλου έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει προπονητής της Νότιγχαμ εδώ και πάνω από έναν αιώνα, αγνοώντας τη νίκη στα πρώτα του επτά παιχνίδια στον πάγκο των Reds.Ως εκ τούτου, ο ίδιος βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση όσον αφορά το μέλλον του στον σύλλογο.

Παρ' όλα αυτά, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού με τους Μπλε, ο Ποστέκογλου για ακόμη μία φορά διατήρησε την θετική του αύρα για τη συνέχεια, φέρνοντας ως παράδειγμα τα πεπραγμένα του στον πάγκο της Τότεναμ.

«Αν μου δώσεις χρόνο, η ιστορία πάντα τελειώνει με τον ίδιο τρόπο: Με εμένα να κατακτάω ένα τρόπαιο! Η πρώτη μου χρονιά στην Τότεναμ στάθηκε η αιτία για να χάσω τη δουλειά μου, αλλά τους έφερα ξανά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται η ομάδα. Σε ένα meeting μου είπαν ότι η κατάκτηση ενός τροπαίου σημαίνει τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο», ανέφερε ο 60χρονος τεχνικός.