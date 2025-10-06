Κόντρα Ποστέκογλου με ρεπόρτερ στη συνέντευξη Τύπου: «Είμαι σίγουρος ότι οι γονείς σου είχαν στη ζωή τους μια δυσκολία! Σε παράτησαν;»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου χρησιμοποίησε μία παρομοίωση για να απαντήσει σε δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρώτησε εάν η κατάσταση που αντιμετωπίζει με τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα της Νότιγχαμ είναι δύσκολη.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ υπέστη νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» (5/10, 2-0) και δεν έχει καταφέρει να γευτεί τη νίκη εδώ και επτά συνεχόμενα παιχνίδια. Στο πλαίσιο αυτό, τα παράπονα και η πίεση στο πρόσωπο του Άγγελου Ποστέκογλου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, με τον αγγλικό Τύπο να κάνει λόγο για μία κατάσταση δύσκολα αναστρέψιμη.

Ο Ελληνοαυστραλός, αφού πρώτα έκανε σαφές ότι αναμένει να συναντηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, κλήθηκε να κάνει ένα γενικότερο σχόλιο σχετικά με το πόσο δύσκολη είναι η περίοδος που βιώνει στη Φόρεστ, με τον ίδιο να παραμένει ψύχραιμος σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο 60χρονος κόουτς χρησιμοποίησε μία παρομοίωση για να πείσει το κοινό του ότι η παραμικρή δυσκολία δεν είναι δικαιολογία ώστε να παραιτηθούμε από όσα κάνουμε, απαντώντας στον ρεπόρτερ τα εξής:

«Δηλαδή σοβαρά τώρα, τι κακό έχει το να είναι κάτι δύσκολο; Είμαι σίγουρος ότι οι γονείς σου πέρασαν κι εκείνοι δυσκολίες στη ζωή τους, σωστά; Και δεν τα παράτησαν… ακόμα κι αν κι εσύ κάποια στιγμή φαινόσουν χαμένος, αυτοί δεν τα παράτησαν ποτέ, έτσι δεν είναι; Αυτό που λέω είναι σε παρακαλώ μην το πάρεις στραβά ότι φαίνεται ότι στις μέρες μας, μόλις κάτι πάει στραβά, λέμε, "Τέλος, είναι λάθος, θα το αλλάξουμε, θα το διαλύσουμε''.

Νομίζεις ότι θα καθόμουν εδώ στα 60 μου αν δεν είχα αυτοπεποίθηση ή αν δεν είχα μαχητικό πνεύμα; Ακόμα και στην αυλή του σχολείου τα έβαζα με ανθρώπους που μπορούσαν να με δείρουν. Ξεκίνησα στην Αυστραλία όταν ήμουν 32 ετών στο ημιεπαγγελματικό ποδόσφαιρο και είμαι εδώ στην Premier League στα 60 μου. Πιστεύετε ότι δεν έχω αυτοπεποίθηση ή δεν μου αρέσουν οι δυσκολίες; Δεν έφτασα εδώ λόγω των διασυνδέσεών μου!»