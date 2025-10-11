Η καρέκλα του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ... τρίζει και, όπως μετέδωσε η Telegraph, ο Σον Ντάις είναι το φαβορί της διαδοχής του σε περίπτωση αντικατάστασής του.

Η επιστροφή στους πάγκους της Premier League δεν έχει κυλήσει ομαλά για τον Άγγελο Ποστέκογλου, που σε επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις δεν έχει καταφέρει να γευτεί τη χαρά της νίκης ως προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ. Και αυτό ενδέχεται να του στοιχίσει τη θέση του.

Ήδη στην Αγγλία, ακόμα κι αν είναι πολύ νωρίς, υπάρχει φημολογία πως η διοίκηση των Reds εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυσής του. Η Telegraph πάντως το πήγε ένα... βήμα παραπέρα. Όπως μετέδωσε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης σκέφτεται να δείξει την πόρτα της εξόδου στον Ελληνοαυστραλό κόουτς και ήδη έχει στο μυαλό του τον πιο πιθανό αντικαταστάτη του. Ο λόγος για τον Σον Ντάις που κυκλοφορεί ελεύθερος από τον Ιανουάριο του 2025, όταν και απολύθηκε από την Έβερτον.

Το ίδιο δημοσίευμα θέλει τον Ποστέκογλου να μένει στη Νότιγχαμ για το παιχνίδι με την Τσέλσι την επόμενη εβδομάδα, αλλά ουσιαστικά να... παίζει το κεφάλι του σε αυτό.

Το αξιοσημείωτο πάντως είναι πως ο Ελληνοαυστραλός και ο Ντάις είναι δύο ολότελα διαφορετικοί προπονητές, με εντελώς αντίθετες ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες. Ο πολύπειρος Άγγλος κόουτς έφτιαξε το όνομά του στην Μπέρνλι με το... old-school long ball παιχνίδι του και έμφαση στην ασφάλεια στα μετόπισθεν. Πρόκειται για μια επιλογή δηλαδή που θυμίζει κάπως το στυλ του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Βάσει του ίδιου ρεπορτάζ, και το όνομα του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, συζητήθηκε εντός της Νότιγχαμ, ωστόσο ο σύλλογος θα καλούταν να καταβάλει τεράστια αποζημίωση στη Φούλαμ για να τον αποκτήσει αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει πάντως, η κατάσταση είναι οριακή για τον Ποστέκογλου και ο τρίτος προπονητής στη φετινή σεζόν για τη Φόρεστ δεν φαντάζει πολύ μακριά. Οι Reds βρίσκονται στη 17η θέση της Premier League.