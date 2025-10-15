Επισφαλής παραμένει η θέση του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, της οποίας η ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να ντύσει στα κόκκινα έναν πιο πραγματιστή προπονητή.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μετρά αντίστροφα για την επιστροφή της στη δράση και ο Άγγελος Ποστέκογλου γνωρίζει καλά πως το παιχνίδι του Σαββάτου (18/10) κόντρα στην Τσέλσι θα κρίνει εν πολλοίς το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας. Ο Ελληνοαυστραλός κόουτς αντικατέστησε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει νίκη στα επτά πρώτα του παιχνίδια με τους Reds.

Η φημολογία έχει... φουντώσει στο Νησί, όπου πολλά Μέσα αναφέρουν πως ο σύλλογος ήδη αναζητά εναλλακτικές σε περίπτωση απόλυσης του Ποστέκογλου. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 60χρονος θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ στο παιχνίδι με την Τσέλσι, όμως, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ίσως αυτό να είναι και το τελευταίο του.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, σε περίπτωση νέας αλλαγής προπονητή, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα ήθελε να αλλάξει κατεύθυνση και να επιστρέψει σε μια επιλογή α λα... Νούνο. Σε έναν πιο πραγματιστή προπονητή δηλαδή, πιο συντηρητικό στην ποδοσφαιρική του φιλοσοφία σε σχέση με τον Ποστέκογλου, καθώς κρίνει πως αυτό το προφίλ θα ταίριαζε καλύτερα στο υπάρχον - ποιοτικό αν μη τι άλλο - ρόστερ.

Ήδη ακούγονται ονόματα όπως αυτά του ελεύθερου Σον Ντάις, αλλά και του Μάρκο Σίλβα. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού ωστόσο έχει πολύ μεγάλη ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με τη Φούλαμ και αποτελεί μια πολύ ζόρικη περίπτωση.