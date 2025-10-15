Νότιγχαμ Φόρεστ: «Τρίζει» η καρέκλα του Ποστέκογλου, θέλει περισσότερο πραγματισμό
Η Νότιγχαμ Φόρεστ μετρά αντίστροφα για την επιστροφή της στη δράση και ο Άγγελος Ποστέκογλου γνωρίζει καλά πως το παιχνίδι του Σαββάτου (18/10) κόντρα στην Τσέλσι θα κρίνει εν πολλοίς το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας. Ο Ελληνοαυστραλός κόουτς αντικατέστησε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει νίκη στα επτά πρώτα του παιχνίδια με τους Reds.
Η φημολογία έχει... φουντώσει στο Νησί, όπου πολλά Μέσα αναφέρουν πως ο σύλλογος ήδη αναζητά εναλλακτικές σε περίπτωση απόλυσης του Ποστέκογλου. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 60χρονος θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ στο παιχνίδι με την Τσέλσι, όμως, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ίσως αυτό να είναι και το τελευταίο του.
Δείτε ΕπίσηςΝότιγχαμ Φόρεστ: Ο Μαρινάκης σκέφτεται να αντικαταστήσει τον Ποστέκογλου με τον Σον Ντάις, σύμφωνα με την Telegraph
Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, σε περίπτωση νέας αλλαγής προπονητή, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα ήθελε να αλλάξει κατεύθυνση και να επιστρέψει σε μια επιλογή α λα... Νούνο. Σε έναν πιο πραγματιστή προπονητή δηλαδή, πιο συντηρητικό στην ποδοσφαιρική του φιλοσοφία σε σχέση με τον Ποστέκογλου, καθώς κρίνει πως αυτό το προφίλ θα ταίριαζε καλύτερα στο υπάρχον - ποιοτικό αν μη τι άλλο - ρόστερ.
Ήδη ακούγονται ονόματα όπως αυτά του ελεύθερου Σον Ντάις, αλλά και του Μάρκο Σίλβα. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού ωστόσο έχει πολύ μεγάλη ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με τη Φούλαμ και αποτελεί μια πολύ ζόρικη περίπτωση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.