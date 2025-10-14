Ο Άγγλος διαιτητής αποκάλυψε ποιο ματς θα ήθελε να ξανασφυρίξει, μιας και τα έκανε όλα λάθος για την Έβερτον!

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ δεν έχει καμία αμφιβολία για το χειρότερο παιχνίδι της καριέρας του και το κουβαλάει μέσα του μέχρι σήμερα. Ο Άγγλος διαιτητής έφτασε στην κορυφή, σφυρίζοντας τον τελικό του Champions League και του Euro το 2016. Παρ’ όλα αυτά, ένα συγκεκριμένο παιχνίδι από τα πρώτα του χρόνια στην Premier League ξεχωρίζει για όλους τους λάθος λόγους.

Πρόκειται για το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ ανάμεσα στην Έβερτον και τη Λίβερπουλ στο «Γκούντισον Παρκ» τον Οκτώβριο του 2007. Ο Κλάτενμπεργκ, τότε μόλις έναν χρόνο στην πρώτη κατηγορία, δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του, ενώ η αγγλική ομοσπονδία αποφάσισε να μην τον ορίσει ξανά σε αγώνα των Ζαχαρωτών για τα επόμενα έξι χρόνια.

«Υπάρχει ένας αγώνας που εύχομαι να μπορούσα να ξαναδιαιτητεύσω», είπε στο podcast Whistleblowers της Daily Mail. «Ήμουν νέος διαιτητής, είχα ήδη σφυρίξει Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σίτι και το ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου την προηγούμενη εβδομάδα. Με όρισαν για το Έβερτον – Λίβερπουλ στο Γκούντισον Παρκ. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά δεν είχα ξαναζήσει τέτοιο ντέρμπι. Ήταν σαν πόλεμος. Και εγώ τα έκανα θάλασσα».

Όλα υπέρ της Λίβερπουλ

Το ματς είχε όλα τα στοιχεία του… χάους. Η Έβερτον προηγήθηκε με αυτογκόλ του Σάμι Χίπια, αλλά στη συνέχεια ο Κλάτενμπεργκ απέβαλε δύο παίκτες της Έβερτον, ενώ καταλόγισε δύο πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ, τα οποία μετέτρεψε σε γκολ ο Ντιρκ Κάουτ. Το τελικό 1-2 έφερε οργή στο μπλε κομμάτι του Λίβερπουλ.

«Απέβαλα τον Χίμπερτ και τον Φιλ Νέβιλ. Για τον πρώτο, οι οπαδοί της Έβερτον πίστεψαν ότι άλλαξα γνώμη επειδή μου είπε κάτι ο Στίβεν Τζέραρντ. Φαινόταν σαν να με επηρεάζει, αλλά η κόκκινη κάρτα είχε ήδη αποφασιστεί. Ο Νέβιλ αποβλήθηκε για χέρι πάνω στη γραμμή. Και το χειρότερο; Δεν έδωσα καθαρό πέναλτι στην Έβερτον στο τέλος, όταν ο Τζέιμι Κάραγκερ τράβηξε τον Λέσκοτ. Αν το έδινα, θα ισοφάριζαν. Τρία μεγάλα λάθη, όλα υπέρ της Λίβερπουλ».

Ο Κλάτενμπεργκ εξήγησε πως το ματς αυτό του δίδαξε ένα σκληρό μάθημα: ότι δεν αρκεί να έχεις δίκιο στις αποφάσεις σου, πρέπει να φαίνεται κιόλας. «Έμαθα πώς να "διαβάζω" ένα παιχνίδι, πώς να ελέγχω τα συναισθήματα σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας. Αυτό, ήταν πόλεμος. Έχασα τον έλεγχο. Δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά» και κατέληξε: «Ήμουν νέος, αλλά ανέκαμψα. Αργότερα σφύριξα ξανά την Έβερτον, σε μεγάλες νίκες, όπως το 4-0 επί της Σίτι, στο τελευταίο ματς του Μόγιες. Όμως οι φίλαθλοι θυμούνται μόνο εκείνη τη μέρα. Και δεν συγχωρούν ποτέ».