Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αγγλία μετά από video που κυκλοφόρησε με τον Γκρίλις και τον Πίκφορντ να βγαίνουν από στριπτιτζάδικο.

Συζητήθηκαν ξανά για τους λάθος λόγους. Ο Τζακ Γκρίλις, γνωστος για την... πολυτάραχη ζωή του μετά από δείπνο με Έβερτον έφυγε με τον Τζόρνταν Πίκφορντ και τον Γκάρνερ για να πάνε σε στριπ κλαμπ!

Πιο συγκεκριμένα ο τερματοφύλακας των Ζαχαρωτών και της Εθνικής Αγγλίας μαζί με τον τραυματία Γκριλις πήγαν στο πολύτελες στριπ κλαμπ Whiskey Down στο Μάντσεστερ. Βίντεο από την ώρα που βγαίνουν από το μαγαζί κυκλοφόρησε στα social media και έγινε ... viral!

Δεδομένου ότι ο Πίκφορντ να είναι και ο βασικός τερματοφύλακας των Τριών Λιονταριών και η Έβερτον έχει ακόμη ένα τελευταίο «ραντεβού» με την Τότεναμ (24/5) που παίζει για τη ζωή της στην τελευταία «στροφή» της premier league η έξοδος του σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως....

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί ο Γκρίλις που πήγε στο μαγαζί περίπου στις 22:00 έφυγε από το μαγαζί περίπου στις 5:00 το πρωί, ενώ όσο για τον Πίκφορντ είχε φύγει νωρίτερα. Αμφότεροι ξόδεψαν πολλά χρήματα στο Whiskey Down.

Jack Grealish and Jordan Pickford spotted stumbling out of strip club 🚨 pic.twitter.com/RGzEBUP9TG — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 21, 2026



