Πρώην διαιτητής της Premier League δήλωσε ένοχος για παράνομη βιντεοσκόπηση ανηλίκου

Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτι, εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Νότιγχαμ τη Τρίτη (14/10) σε σχέση με μια κατηγορία που σχετίζεται με την παράνομη βιντεοσκόπηση ανηλίκου.

Ο 43χρονος, εισήλθε στη δικαστική αίθουσα και μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του και να δηλώσει την απολογία του κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον του δικαστή.

Ο πρώην διαιτητής αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους με εγγύηση και του ζητήθηκε να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 11 Δεκεμβρίου του 2025, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε ότι θα συνταχθεί έκθεση πριν από την επιβολή της ποινής.

«Έχετε δηλώσει ένοχος για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Το αν αυτό σημαίνει επιμέλεια ή όχι θα αποφασιστεί όταν όλες οι πληροφορίες έρθουν ενώπιον του δικαστηρίου, γι' αυτό και έχω διατάξει μια έκθεση πριν από την επιβολή της ποινής».

Ο Κόουτι, ο οποίος προηγουμένως δήλωνε αθώος για τις κατηγορίες, ενημερώθηκε ότι οι όροι εγγύησής του είναι να μην έχει επαφή χωρίς επίβλεψη και να μην διαμένει στον ίδιο χώρο με κανέναν κάτω των 18 ετών.

Ο Κόουτι απολύθηκε από την Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο με σχόλια που είχε κάνει για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, το 2020 και στη συνέχεια βγήκαν δημοσιεύματα που τον ήθελαν να διοργανώνει πάρτι με ναρκωτικά στο ημίχρονο του αγώνα Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι.

«Μετά το τέλος μια εξονυχιστικής έρευνας για τον Ντέιβιντ Κόουτι, η συνεργασία του με την PGMOL τερματίζεται με άμεση ισχύ. Οι ενέργειες του Ντέιβιντ Κόουτι διαπιστώθηκε ότι παραβιάζουν σοβαρά τις διατάξεις της σύμβασης εργασίας του. Η υποστήριξή του εξακολουθεί να είναι σημαντικοί για εμάς και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ευημερία του» έγραφε μεταξύ άλλων η απολυτήρια ανακοίνωση της PGMOL.