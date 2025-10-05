Ο Τζίμας πέρασε αλλαγή και βοήθησε με... ασίστ την Μπράιτον να αποσπάσει εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη Γουλβς. Νέα ήττα για τη Νότιγχαμ, αυτή τη φορά με 2-0 από τη Νιουκάστλ.

H Μπράιτον δεν μπόρεσε να χτίσει στην ανατροπή της επί της Τσέλσι μια εβδομάδα πριν και αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την ισοπαλία (1-1) στην έδρα της Γουλβς, που μένει χωρίς νίκη. Και πάλι χρειάστηκαν να φτάσουν στο φινάλε για να σκοράρουν οι Γλάροι, όταν έγιναν πολύ πιο επιθετικοί με την είσοδο του Στέφανου Τζίμα στο ματς στο 70'. Για πρώτη φορά σε αγώνα Premier League βρέθηκε στην αποστολή ο Μπάμπης Κωστούλας.

Η ομάδα του Χίρτσελερ μπήκε με περισσότερη ορμή στο ματς, ωστόσο δεν μπόρεσε να τη μετουσιώσει και εν τέλει είδε τη Γουλβς να βρίσκει τη λύση κόντρα στη ροή. Στο 21' μετά από στατική φάση και κακό διώξιμο του Γουέλμπεκ, ο Μουνέτσι με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και υποχρέωσε τον Φερμπρούχεν σε... ατυχές αυτογκόλ για το 1-0 των Λύκων.

Το παιχνίδι άνοιξε μετά το γκολ, όμως η Μπράιτον δεν κατάφερε να γίνει πιο απειλητική, ενώ η Γουλβς σπατάλησε μεγάλες ευκαιρίες με Αρίας και Στραντ-Λάρσεν και το πλήρωσε. Στο 86', ο Φαν Χέκε, που πήδηξε μαζί με τον Τζίμα, έδωσε τη λύση με κεφαλιά στην Μπράιτον, με τον Ελληνα φορ να καρπώνεται την ασίστ.

Νιουκάστλ - Νότιγχαμ 2-0

Eκτός έδρας ήττα 2-0 από τη Νιουκάστλ υπέστη η Νότιγχαμ και το κλίμα για τον Άγγελο Ποστέκογλου έγινε πιο βαρύ. Ειδικότερα, έπειτα από επτά παιχνίδια στον πάγκο των Reds, ο έμπειρος τεχνικός δεν έχει καταφέρει να βγάλει την ομάδα του νικήτρια από το γήπεδο. Αυτή τη φορά, οι Καρακάξες» επικράτησαν 2-0, πέτυχαν τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα και βρέθηκαν στην 11η θέση. Στον αντίποδα, η Φόρεστ είναι στην 17η θέση της βαθμολογίας. Στο 58ο λεπτό ο Γκιμαράες άνοιξε το σκορ, άντεξε στην πίεση των φιλοξενούμενων και στο 84' ο Βόλτεμαντε διαμόρφωσε το 2-0.

Άστον Βίλα - Νιούκαστλ 2-1

Η Άστον Βίλα άργησε να... σπάσει το ρόδι στη φετινή Premier League, πήρε την πρώτη της νίκη μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτή, μπόρεσε να πάρει το δεύτερο διαδοχικό της τρίποντο. Οι Villans... καθάρισαν την Μπέρνλι με 2-1 στο Μπέρμιγχαμ και ανέβηκαν στη 13η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Απόλυτος πρωταγωνιστής του ματς ο Ντόνιελ Μάλεν που με δύο άψογα τελειώματα στο 25' και το 63' έκρινε, επί της ουσίας, το ματς. Το μόνο που κατάφερε να κάνει η ομάδα του Πάρκερ ήταν να μειώσει με τον Ουγκοτσούκου στο 78'.

Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας 2-1

Η Εβερτον έκανε την ανατροπή, επικράτησε 2-1 της Πάλας, της έσπασε το εντυπωσιακό αήττητο και βρέθηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, οι Λονδρέζοι είδαν να χάνεται αήττητο 19 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Η Πάλας άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με τον Μουνιόθ, ωστόσο η Εβερτον με αντεπίθεση διαρκείας έκανε την ολική ανατροπή. Στο 76' ο Εντιαγέ έφερε το ματς στα ίσα με πέναλτι, ενώ στις καθυστερήσεις ο Γκρίλις διαμόρφωσε το 2-1.