Άγγελος Ποστέκογλου: «Δεν σκέφτομαι τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα»

Τι κι αν μετράει έξι παιχνίδια χωρίς νίκη; Ο Ποστεκόγλου παραμένει ψύχραιμος και εστιάζει στην ανάκαμψη της Νότιγχαμ Φόρεστ στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε πριν το ματς με τη Νιούκαστλ.

Το ξεκίνημα του Άγγελου Ποστεκόγλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι μέχρι στιγμής εφιαλτικό: έξι αγώνες και ακόμα καμία νίκη, φέρνοντας τον Ελληνοαυστραλό προπονητή υπό πίεση για το μέλλον του στους Reds.

Ο Ποστεκόγλου, που κατέρριψε αρνητικό ρεκόρ ενός αιώνα με τη Νότιγχαμ, ξέρει ότι το παιχνίδι με τη Νιούκαστλ (5/10, 16:00) μπορεί να κρίνει πολλά. Η ήττα από τη Μίντγιλαντ στο Europa League έφερε τον 60χρονο τεχνικό στο στόχαστρο.

Ο Ποστεκόγλου στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι κατάφερε να οδηγήσει την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League την περασμένη σεζόν, ακόμα και όταν γνώριζε ότι θα απολυθεί από τον σύλλογο του βόρειου Λονδίνου.

«Το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι λογικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να θεωρείται ότι πάντα ένας προπονητής βρίσκεται υπό πίεση. Αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Δεν σκέφτομαι έτσι. Να το θέσω διαφορετικά: ήξερα ότι θα με απολύσουν στην Τότεναμ περίπου τρεις ή τέσσερις μήνες πριν γίνει, αλλά αυτό δεν με σταμάτησε από το να κατακτήσω κάτι. Δεν μπαίνει στο μυαλό μου. Η ευθύνη μου είναι να διασφαλίσω ότι αυτό το ποδοσφαιρικό κλαμπ προοδεύει και φτάνει σε θέση που να μπορεί να διεκδικήσει τίτλους. Αν αρχίσω να ανησυχώ για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τότε δεν εκτελώ σωστά τον ρόλο που μου έχει ανατεθεί. Απλώς δεν πιστεύω ότι αυτό βοηθάει κανέναν. Τα πράγματα που μπορώ να ελέγξω είναι το περιβάλλον, οι προπονήσεις και ο τρόπος που παίζουμε. Πιστεύω πολύ ότι δεν είμαστε πολύ μακριά» ανέφερε αρχικά.

Όσον αφορά τα όσα άκουσε από τους οπαδούς στο Σίτι Γκράουντ την Πέμπτη, όπως «θα απολυθείς το πρωί» ανέφερε: «Δεν μου αρέσει να απαντώ απευθείας στους οπαδούς. Αγαπούν την ομάδα τους και είναι φυσικό να είναι απογοητευμένοι από την τρέχουσα κατάσταση και το χθεσινό αποτέλεσμα.Η δουλειά μου είναι να οδηγήσω την ομάδα στο γήπεδο και να αλλάξουμε την πορεία μας. Αν το πετύχουμε, είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα αισθανθούν πιο ικανοποιημένοι με όσα βλέπουν».