Η Άρσεναλ απέφυγε τις περιπέτειες και με νίκη επί της Μπρέντφορντ (2-0) πήρε αέρα πέντε βαθμών στην κορυφή. Σπουδαία ανατροπή... τετράδας η Άστον Βίλα στο Μπράιτον (4-3)

Μπορεί να μην... τρομοκράτησε, με τον τρόπο που συνηθίζει να το κάνει φέτος, όμως τη δουλειά της η Άρσεναλ την έκανε. Οι Gunners επέβαλαν την ισχύ τους απέναντι στην Μπρέντφορντ στο «Έμιρεϊτς» (2-0) και επέστρεψαν στα τρίποντα μετά την ισοπαλία κόντρα στην Τσέλσι για να πάρουν ξανά αέρα στην κορυφή της Premier League και να αυξήσουν τη διαφορά τους από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι στους πέντε βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν με τον ιδανικότερο τρόπο το παιχνίδι. Με γκολ. Μόλις στο 11΄, Μαντουέκε και Γουάιτ συνδυάστηκαν εξαιρετικά από τα δεξιά, ο Άγγλος έβγαλε τη σέντρα και ο Μερίνο με τρομερή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Οι Gunners συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία, όμως η Μπρέντφορντ δημιουργούσε κινδύνους, κυρίως από στατικές φάσεις, ενώ είχε και δοκάρι με τον Σάντε.

Ο Αρτέτα αισθάνθηκε... εύθραυστο το ματς και έριξε στην αρένα Σάκα και Έζε που έκαναν την ομάδα του πιο κινητική. Ο Κέλεχερ πάντως σταμάτησε εντυπωσιακά τα σουτ των Καλαφιόρι και Ράις, ενώ στο ριμπάουντ της προσπάθειας του δεύτερου ο Μερίνο αστόχησε από κοντά προ κενής εστίας.

Η Άρσεναλ συνέχισε να απειλεί και να ψάχνει τον τρόπο να τελειώσει το ματς και τα κατάφερε λίγο πριν το φινάλε. Στο 90+1', ο Σάκα ξεχύθηκε στον χώρο και εκτέλεσε τον Κέλεχερ για να διαμορφώσει το τελικό 2-0.

Ανατροπάρα τετράδας η Άστον Βίλα

Έδειξε τα... δόντια της και εδραίωσε τη θέση της στην πρώτη τετράδα της Premier League. Οι Villans υπέταξαν με τρομερή ανατροπή την Μπράιτον εκτός έδρας στο... ροντέο του «Άμεξ» (4-3) και ανέβηκαν στην 3η θέση, αφήνοντας τους Γλάρους εκτός ευρωπαϊκών θέσεων. Ανησυχία για τον Στέφανο Τζίμα, που ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός, ωστόσο στο 24' έγινε αναγκαστική αλλαγή με τραυματισμό στο γόνατο. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπάμπης Κωστούλας, ερχόμενος από τον πάγκο στο 77'.

Η ομάδα του Χίρτσελερ μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι, κυριάρχησε και ευτύχησε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 9' με τον Φαν Χέκε από κοντά, ενώ στο 29' ο Χίνσελγουντ, που αντικατέστησε τον Τζίμα, είδε το γύρισμά του να κοντράρει στον Τόρες και να αλλάζει πορεία για το 2-0. Από εκείνο το σημείο και μετά πάντως, τα ηνία του ματς τα πήραν οι Villans. Ο Γουότκινς έσπασε την... ξηρασία και με δύο ιδανικά τελειώματα στο 37' και το 45+7' επανέφερε την ισορροπία.

Μετά την ανάπαυλα, η Μπράιτον δυσκολεύτηκε να γίνει απειλητική και η Άστον Βίλα την τιμώρησε σκληρά με τις στατικές της φάσεις. Στο 60' ο Ονάνα με κεφαλιά από κόρνερ ολοκλήρωσε την ανατροπή και στο 78' ο Μάλεν μετά από... αναμπουμπούλα στην περιοχή έκανε το 4-2. Η Μπράιτον πίεσε και μείωσε με τον Φαν Χέκε στο 83' και μετά από σουτ του Κωστούλα ο Μπιζό έκανε εξαιρετική επέμβαση στην κεφαλιά του Γουέλμπεκ. Όμως, οι Γλάροι δεν μπόρεσαν να βρουν γκολ ισοφάρισης.

Έβγαλε αντίδραση η Νότιγχαμ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επανήλθε στις επιτυχίες μετά την ήττα της προηγούμενη αγωνιστικής από τη Μπράιτον των Κωστούλα-Τζίμα και με νίκη 1-0 στο «Μολινό» επί της Γουλβς απομακρύνθηκε στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη. Έπειτα από ένα πρώτο ημίχρονο που κινήθηκε στην ισορροπία, τη διαφορά υπέρ των Reds έκανε το γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στο 72΄για το τελικό 1-0 που επανέφερε το σύνολο του Σον Ντάις στον ίσιο δρόμο.

Φουλ για Ευρώπη η Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας δεν αποθαρρύνθηκε από την ήττα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και λίγες ημέρες αργότερα πανηγύρισε σπουδαίο διπλό με 1-0 στην έδρα της Μπέρνλι για να σκαρφαλώσει στην πρώτη πεντάδα της Premier League. Το γκολ του Μουνιός από το 44΄είχε βάλει σε θέση οδηγού τους Αετούς που υπερασπίστηκαν με επτυχία το προβάδισμα μέχρι τέλους και μπήκαν με φούρια σε ευρωπαϊκή τροχιά. Αντίθετα η Μπέρνλι παραμένει βυθισμένη στον βαθμολογικό πίνακα ως προτελευταία με σύνολο δέκα βαθμών.