Έτοιμος να δώσει «μάχη» για να επαναφέρει τη Νότιγχαμ Φόρεστ στον σωστό δρόμο δήλωσε ο Άγγελος Ποστέκογλου μετά την ήττα από τη Νιούκαστλ που έδωσε συνέχεια στο αρνητικό του ξεκίνημα στον πάγκο των Reds.

«Ενός κακού μύρια έπονται», λέει η φράση και ο Άγγελος Ποστέκογλου βιώνει την ουσία της εδώ και έναν περίπου μήνα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ δέχθηκε νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» (5/10, 2-0) μένοντας έτσι για έβδομο σερί παιχνίδι μακριά από τη νίκη.

Ο Ποστέκογλου είναι το πρόσωπο των ημερών στην Αγγλία, καθώς η θέση του τρίζει ήδη μετά το «καταστροφικό» ξεκίνημα στη σεζόν με τη Φόρεστ. Ο ίδιος πάντως σε κάθε επίσημη τοποθέτησή του μοιάζει σίγουρος για άμεση ανασύνταξη και επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, παρά την πίεση που ολοένα και αυξάνεται.

Μετά το ματς με τη Νιούκαστλ, ο Ποστέκογλου δήλωσε έτοιμος να παλέψει, αλλά περιμένει πως θα υπάρξει σύντομα συζήτηση με τον ιδιοκτήτη των Reds, Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ δεν παρέλειψε να επαναλάβει για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται αρνητική κριτική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ποστέκογλου

«Περιμένω πως θα υπάρξει συζήτηση με τον ιδιοκτήτη και όλους τους υπόλοιπους στην ομάδα, σίγουρα! Αν κάποιοι θέλουν να με κρίνουν μετά από τρεισήμισι εβδομάδες από επτά αγωνιστικές, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό.

Θα μπορούσα να κάθομαι στον καναπέ σήμερα και να βλέπω το παιχνίδι αντί να βρίσκομαι μέσα σε αυτό, αλλά προτιμώ να είμαι εδώ. Μου αρέσει να μάχομαι.

Αν κάποιοι εκτός ή εντός του συλλόγου δεν νομίζουν πως είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος, δεν έχει καμία σημασία για εμένα. Ανέλαβα αυτόν τον ρόλο γνωρίζοντας πως θα είναι μια τεράστια πρόκληση και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αλλάξω την πορεία της ομάδας. Και είμαι πολύ σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε.

Νομίζετε ότι επειδή είμαι 60 χρονών μου λείπει η αυτοπεποίθηση ή ότι δεν μου αρέσει η μάχη; Όταν πήγαινα σχολείο, είχα προκαλέσει καβγάδες με ανθρώπους που ήξερα ότι θα με δείρουν! Αυτός είμαι. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι μέρος του θεάματος στην Premier League να υπάρχει πάντα ένας προπονητής στο επίκεντρο. Αυτή τη στιγμή, ήρθε η σειρά μου!

Ποιος ξέρει, ίσως να έχετε δίκιο και να φύγω και την επόμενη εβδομάδα να είναι κάποιος άλλος. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αν κάποιοι νομίζουν ότι δεν απολαμβάνω αυτό που κάνω τώρα, δεν έχουν ιδέα», δήλωσε αναλυτικά στη συνέντευξη Τύπου ο Ποστέκογλου.