Εκτός από το αγωνιστικό πεδίο,όπου μετρούν τη μια ήττα μετά την άλλη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το οικονομικό βάρος της μετά-Φέργκιουσον εποχής, με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί σε αποζημιώσεις.

Το γκολ του Γιένσεν στο 95’ λεπτό για τη Μπρέντφορντ δεν ήταν απλώς η ταφόπλακα σε μια ακόμη κακή εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έχασε... ξανά(3-1). Ήταν και η στιγμή που οι οπαδοί των γηπεδούχων φώναξαν με ειρωνεία στον Ρούμπεν Αμορίμ: «Θα απολυθείς το πρωί». Το πρωί δεν απολύθηκε. Ούτε το απόγευμα, ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη. Όμως η καρέκλα του τρίζει επικίνδυνα...

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την άφιξή του στο «Ολντ Τράφορντ», ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει ανήμπορος να αλλάξει τη μοίρα μιας ομάδας που έχει χάσει την ταυτότητά της. Η Γιουνάιτεντ έχει ηττηθεί σε περισσότερα από τα μισά παιχνίδια της Premier League με τον Αμορίμ στον πάγκο, ενώ πέρσι τερμάτισε 15η, με τα έσοδα να πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2016. Φέτος, χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εικόνα είναι ακόμη πιο θολή.

Δώδεκα χρόνια μετριότητας για τους Red Devils

Αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Από τότε που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποχώρησε το 2013, η Γιουνάιτεντ δεν ξαναβρήκε το DNA του νικητή. Πρωτάθλημα και Champions League αγνοούνται, ενώ η ομάδα περιορίζεται σε σποραδικές κατακτήσεις κυπέλλων και το μεγαλύτερο επίτευγμα στην μετά Φέργκιουσον εποχή είναι η κατάκτηση του Europa League (2017).

Σε αυτά τα 12 χρόνια, 11 προπονητές (συμπεριλαμβανομένου του Αμορίμ) πέρασαν από τον πάγκο. Κανένας δεν μπόρεσε να ξαναβάλει τους «κόκκινους διαβόλους» στην ελίτ. Το μόνο που άφησαν πίσω ήταν λογαριασμοί. Από την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξοδέψει σχεδόν 63,3 εκατ. € σε αποζημιώσεις για απολυθέντες προπονητές, ενώ άλλες πληρωμές για αποχωρήσεις, αναδιαρθρώσεις και αποζημιώσεις υπαλλήλων έχουν φτάσει περίπου τα 39,7 εκατ. € από τότε που ανέλαβε ο Τζιμ Ράτκλιφ. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, πρόκειται για ποσό μεγαλύτερο από ό,τι πλήρωσε η Μάντσεστερ Σίτι για να πάρει τον Έρλινγκ Χάαλαντ (περίπου 67 εκατ. €).

Το οικονομικό βάρος

Η παρουσία του Τζιμ Ράτκλιφ στο μετοχικό κεφάλαιο έχει φέρει στο προσκήνιο τα οικονομικά. Από τον Φεβρουάριο του 2024, οι αποζημιώσεις για απολύσεις και αναδιαρθρώσεις έχουν κοστίσει 39,7 εκατ. €. Αν η Γιουνάιτεντ αποφασίσει να τελειώσει πρόωρα το «πείραμα Αμορίμ», με το συμβόλαιό του να τρέχει έως το 2027, το κόστος θα είναι βαρύ.

Οι ακριβές αποχωρήσεις των προπονητών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Φέργκιουσον

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξοδέψει σχεδόν 63,3 εκατ. € σε αποζημιώσεις για απολυθέντες προπονητές από την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Έρικ τεν Χαγκ (12 εκατ. €, χωρίς ομάδα)

Ραλφ Ράνγκνικ (16,9 εκατ. €, στην Εθνική Αυστρίας)

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (10,5 εκατ. €, χωρίς ομάδα)

Ζοζέ Μουρίνιο (22,5 εκατ. €, στην Μπενφίκα)

Λουίς φαν Χάαλ (9,7 εκατ. €, Αποσύρθηκε)

Ντέιβιντ Μόγιες (5,6 εκατ. €, στην Έβερτον)