Premier League: Ανάβει κόκκινο για έλεγχο VAR στα κόρνερ
Η IFAB στην τελευταία της συνεδρίαση επέτρεψε στον VAR να ελέγχει περιπτώσεις κόρνερ ανάλογα με τη διοργάνωση, αλλά η Premier League φαίνεται πως σκοπεύει να αποφύγει την εφαρμογή του κανονισμού.
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «Sky Sports», το οποίο τονίζει πως η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος εξετάζει σοβαρά να μην αλλάξει τις ισχύουσες συνθήκες.
Οι εκτελέσεις κόρνερ πλέον θα υπάγονται κάτω από την ομπρέλα εξουσιοδοτήσεων που έχουν παραχωρηθεί στον Video Assistant Referee τα τελευταία χρόνια, ο οποίος αρχής γενομένης από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στις διαιτητικές αποφάσεις.
Υπενθυμίζουμε πως ο κανονισμός που αφορά τον έλεγχο των κόρνερ μπορεί να εφαρμοστεί από τη νέα σεζόν σε κάθε πρωτάθλημα, όμως ο τελευταίος λόγος ανήκει στις διοργανώτριες αρχές κάθε λίγκας.
BREAKING: The Premier League is likely to opt out of a new law change which would allow VAR to assess whether a corner should be awarded 🚨 pic.twitter.com/vS2GDbJBeH— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 2, 2026
