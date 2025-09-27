Η Μπρέντφορντ και φέτος έκανε άνω - κάτω τη Γιουνάιτεντ στο «Gtech Community Stadium», επικράτησε 3-1 και την έστειλε στη 13η θέση. Εχασε πέναλτι ο Μπρούνο.

Υποφέρει στο «Gtech Community Stadium» η Γιουνάιτεντ και φέτος δεν άλλαξε κάτι. Μετά τις τεσσάρες των προηγούμενων ετών, η Μπρέντφορντ φρόντισε να συνεχίσει την παράδοση, επικράτησε 3-1 της Μάντσεστερ και την έστειλε στη 13η θέση της βαθμολογίας. Μπορεί πριν τη σέντρα οι γηπεδούχοι να είχαν «πετάξει» οκτώ βαθμούς έπειτα από δικό τους προβάδισμα, αλλά κόντρα στους «Κόκκινους» μπόρεσαν να διατηρήσουν μια σπουδαία νίκη. Γι αυτό πάντως... φρόντισε ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος στο 2-1 έχασε πέναλτι και την ευκαιρία να ισοφάρισει. Σε ακόμα ένα ματς ο Αμορίμ νικήθηκε στη μάχη της τακτικής από τον αντίπαλο τεχνικό, με τον Κιθ Άντριους να «εγκλωβίζει» τη Μάντσεστερ.

Ο Τιάγκο έκανε άνω - κάτω τη Γιουνάιτεντ

Οι αριθμοί λένε τη δική τους ιστορία: οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μπήκαν σε αυτό το ματς έχοντας το υψηλότερο ποσοστό xG (expected goals) και τα περισσότερα σουτ στην Premier League. Και στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Μπρέντφορντ, έκαναν δέκα τελικές προσπάθειες. Ωστόσο, αυτό το στατιστικό έχει και την άλλη του όψη: είναι λογικό να σουτάρεις περισσότερο όταν κυνηγάς το σκορ σε κάθε παιχνίδι, κάτι που συμβαίνει διαρκώς για τη Γιουνάιτεντ, με μοναδική εξαίρεση το ματς με την Τσέλσι.

Η Μπρέντφορντ μπήκε δυνατά και κυριάρχησε απόλυτα στα πρώτα λεπτά. Ο Κιθ Άντριους με τρεις επιθετικούς…. Βραχυκύκλωσε ξανά το σύστημα του Αμορίμ και οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν! Ο Τιάγκο πέτυχε δύο γκολ στα πρώτα 20 λεπτά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της ομάδας του. Στο 8ο λεπτό, ο Χέντερσον με τρομερή μπαλιά βρήκε τον Βραζιλιάνο, ο Μαγκουάιρ… άργησε να καταλάβει τι συνέβη με τον φορ των γηπεδούχων να τελειώνει εντυπωσιακά τη φάση. Δυο μεγάλες επεμβάσεις του Μπαγιντίρ στις προσπάθειες του Χέντερσον και του Ουατάρα δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την πίεση της Μπρέντφορντ. Ετσι, στο 20ο λεπτό από λάθος του Ντε Λιχτ και προσπάθεια του Σάντε έδωσαν την ευκαιρία στον Τιάγκο να σκοράρει από κοντά.

Η αντίδραση της Γιουνάιτεντ ήρθε στο 26’ με το πρώτο γκολ του Σέσκο στην Premier League, που μείωσε προσωρινά το σκορ και κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι. Ωστόσο, τίποτα θετικό δεν συνέβη για τους «Κόκκινους» μέχρι το τέλος του πρώτου 45λεπτου, μιας και η ομάδα του Αμορίμ συνέχισε να είναι χωρίς πλάνο, εμπνεύσεις και φρεσκάδα. Ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Μπουμό ήταν... σκιές του καλού εαυτού τους.

Μοιραίος ο Μπρούνο, ακόμα μια ήττα

Και αν περίμενε να δει κανείς τη Γιουνάιτεντ να αλλάζει πρόσωπο και να πιέζει, σίγουρα έκανε λάθος. Μέχρι και το 70’ η πανάκριβη επιθετική τριάδα των 207 εκατομμυρίων λιρών της Γιουνάιτεντ δεν λειτουργούσε. Η Μάντσεστερ δεν μπόρεσε αποτελεσματικά να πιέσει και δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βελτίωση στο επιθετικό παιχνίδι. Αντίθετα, η Μπρέντφορντ έπαιξε αρκετά έξυπνα και στο 63’ είχε μεγάλη φάση να ισοφαρίσει, αλλά ο Μπαγιντίρ νίκησε τον Ουατάρα.

Στο 72’ η επιθετική τριάδα… ξύπνησε, ο Κούνια έβγαλε υπέροχα στον Μπουμό και ο τελευταίος ανατράπηκε από τον Κόλινς, ο οποίος κακώς δεν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Επειτα από αρκετά λεπτά ο Μπρούνο ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά κι αυτή ήταν… κάκιστη. Ο Κέλεχερ νίκησε τον Πορτογάλο και κράτησε μια σπουδαία νίκη! Ο Γένσεν πάντως φρόντισε στις καθυστερήσεις να κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη για τους φιλοξενούμενους, αφού με ένα τρομερό τελείωμα έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το 3-1.