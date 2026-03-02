Βοηθός του Ρούμπεν Αμορίμ ξεσπάθωσε κατά των ποδοσφαιριστών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας πως η ανυπακοή τους οδήγησε τον Πορτογάλο στην έξοδο.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ κατέφτασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με πολλές υποσχέσεις μετά από μια επιτυχημένη πορεία στον πάγκο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε στην Premier League.

Μετά από 14 μήνες στην τεχνική ηγεσία ο Πορτογάλος είδε την πόρτα της εξόδου τον Ιανουάριο του 2026 ύστερα από διαρκή σκαμπανεβάσματα και μέχρι σήμερα παραμένει ελεύθερος να αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η πίκρα ωστόσο για το διαζύγιο φαίνεται πως είναι ακόμα νωπή στη μνήμη του επιτελείο του...

Δυο μήνες μετά την αποχώρησή τους από το Κάρινγκτον, ο βοηθός του στη Γιουνάιτεντ, Αντέλιο Καντίδο, ξεσπάθωσε στην «A Bola » κατά των ποδοσφαιριστών του αγγλικού συλλόγου, τους οποίους κατηγόρησε πως δεν εφάρμοζαν τις ιδέες τους στον αγωνιστικό χώρο.

«Η εμπειρία είναι πάντα εμπειρία, είτε το αποτέλεσμα είναι καλό είτε κακό, πάντα φεύγουμε έχοντας μάθει κάτι. Στο Μάντσεστερ μου άρεσε πολύ η πόλη και ο τρόπος με τον οποίο οι φίλαθλοι βιώνουν το ποδόσφαιρο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο πρότζεκτ παρά στο άμεσο αποτέλεσμα.

Αυτό που μου άρεσε λιγότερο ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, το ότι ένιωθα πως οι ιδέες μας δεν εφαρμόζονταν πλήρως» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια μίλησε και για προοπτικές τους: «Μόνο το μέλλον θα δείξει αν η αποχώρησή μας ήταν κακή για την καριέρα μας ή όχι.

Προς το παρόν απολαμβάνω τον ελεύθερο χρόνο μου με την οικογένειά μου χωρίς να σκέφτομαι ιδιαίτερα το μέλλον, αλλά ξέρω ότι όταν χτυπήσει το τηλέφωνό μου, ο Ρούμπεν Αμορίμ θα μιλήσει μαζί μου» συμπλήρωσε.