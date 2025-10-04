Όπως μεταδίδει η Telegraph, η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» φέρεται να έχει πάρει την απόφαση της απόλυσης του Πορτογάλου, αν ηττηθεί από τη Σάντερλαντ σήμερα (4/10, 17:00).

Το μέλλον του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να ξεκαθαρίσει ακόμη και σήμερα (4/10, 17:00), μετά το τέλος του εντός έδρας αγώνα με τη Σάντερλαντ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Telegraph. Το έγκριτο μέσο σε δημοσίευμά του αναφέρει πως οι διοικούντες του συλλόγου έχουν πάρει την απόφαση να απολύσουν τον Πορτογάλο τεχνικό, σε περίπτωση που η ομάδα ηττηθεί στο σημερινό ματς.

Η συγκεκριμένη είδηση έρχεται σε αντίθεση με τα όσα γράφονται τις τελευταίες μέρες από τα αγγλικά ΜΜΕ, καθώς αρκετά εξ' αυτών αναφέρουν πως υπάρχει απόλυτη στήριξη προς τον Αμορίμ και ο Ράτκλιφ θέλει να του δώσει χρόνο, ακόμη και ολόκληρη τη σεζόν!

Επιπλέον, σημειώνεται πως αρκετοί εκ των ποδοσφαιριστών έχουν... χάσει την πίστη τους όσον αφορά το πλάνο και τις ιδέες του πρώην τεχνικού της Σπόρτινγκ, κάτι που αναμενόμενα φέρνει διαφωνίες και εντάσεις εντός των αποδυτηρίων του κλαμπ.

🔴 Ruben Amorim could be sacked if Manchester United lose to Sunderlandhttps://t.co/fc5nyu1su1 October 3, 2025

Όπως και αν έχει, όλα θα φανούν το απόγευμα του Σαββάτου, εκεί όπου αν η Γιουνάιτεντ πράγματι γκελάρει στο «Όλντ Τράφορντ», τα πράγματα θα πάρουν άσχημη τροπή.